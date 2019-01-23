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Науковці назвали ще одну вагому причину кинути курити

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Для дослідження науковці використали ШІ - фото 1
Для дослідження науковці використали ШІ / Leafly

Учені з американської біотехнологічної компанії Insilico Medicine розробили алгоритм штучного інтелекту, який визначає біологічний вік пацієнта по хімічному аналізу крові. Виявилося, що у курців він суттєво перевищує реальний: у жінок – вдвічі, у чоловіків – в півтора.

ШІ тренувався вгадувати вік людей на результатах аналізів крові близько 149 000 осіб, з яких 49 000 – курці. Після навчання програма змогла досить точно визначати вік людей, які не курять, а от курцям вона додавала десятки зайвих років.

І ще: Ось чому жінкам необхідно обов'язково відмовитися від куріння

Куріння є реальною проблемою, яка руйнує людське здоров'я, викликає серйозні захворювання та навіть передчасні смерті. Ми застосували штучний інтелект, щоб довести, що куріння значно збільшує ваш біологічний вік, – каже Поліна Мамошіна, старша наукова співробітниця Insilico Medicine.

Куріння негативно впливає на біологічний вік курців - фото 303168
Куріння негативно впливає на біологічний вік курців / Vice Media

Цікаво, що ця закономірність спостерігається тільки у курців у віці до 40 років, а потім різниця між фактичним і біологічним віком стирається. Учені поки не можуть пояснити, чому так відбувається.

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Джерело: Nature
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