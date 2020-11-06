Вчені розповіли про зв'язок між курінням і місцем проживання

Люди значно рідше курять і з більшою ймовірністю успішно позбавляються цієї шкідливої ​​звички, якщо живуть в районах з великою кількістю зелених насаджень.

Психологи з Великобританії і Австрії проаналізували дані більше 8000 дорослих англійців про їх місце проживання, здоров'я і звички.

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19% опитаних зізналися, що курять, а 45% повідомили, що курили раніше. Подивившись на фактори, пов'язані зі способом життя, вчені звернули увагу на дивну закономірність: ті, хто живуть в зеленіших районах, курять значно рідше.

Як показало дослідження, в зелених районах проживало на 20% менше курців. Проаналізувавши дані колишніх курців, вчені виявили, що шанс кинути цю погану звичку виявився на 12% вище у тих, хто жив у найбільш озеленених районах. Результати дослідження опубліковані в журналі Social Science & Medicine.

Ніхто не посперечається з тим, що куріння – це згубна звичка, але далеко не всім вдається з нею боротись. Тому ділимось дієвим способом кинути курити завдяки грі. За словами психологів, відмова від куріння у такому форматі проходить легше.

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