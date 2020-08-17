Прості поради, як кинути курити і не набрати вагу

Куріння вважається найпопулярнішою шкідливою звичкою, яку не так легко кинути, як здається. Часто люди бояться відмовлятись від сигарет через потенційну появу зайвих кілограмів. Тому експерти розповіли, як припинити курити і не набрати вагу.

Завжди свіжий подих. Якщо після кожної трапези чистити зуби та освіжати подих, то шансів на те, що захочеться з'їсти ще щось, буде менше. Така ж ситуація і з сигаретами.

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Тренування. Дуже важливо у процесі викорінення поганої звички займатись чимось важливим, приміром, спортом. По-перше, це дозволить організму швидше відновитись. По-друге, під час фізичних навантажень починають виділятись ендорфіни, які гарантують гарний настрій.

Невеликий самообман. Важко відмовитись від самої звички тягнутись за сигаретою, тому люди починають змінювати її на їжу. Тому краще обирати щось корисне, приміром, льодяники без цукру, горішки (у невеликих порціях) чи фрукти.

Час для перекусу. У кожного курця є визначений період, коли він знає, що мусить покурити. Приміром, таке часто планується після ситної трапези. Тому важливо вигадати собі на такі моменти важливі справи.

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