Канадець провів курс реабілітації для миші, яка об'їлась коноплі

Колін Салліван з канадського міста Нью-Брансвік організував курс реабілітації для наркозалежного мишеняти, яке приходило до нього в сад і їло коноплю, що там росте. Спойлер: маленький гризун здоровий і вилікований від "наркозалежності".

Звірятко об'їдалося так, що втратило свідомість. Салліван зауважив, що у мишеняти не було вуха і припустив, що поїдання конопель стало для нього своєрідним засобом від посттравматичного синдрому.

Це цікаво: Задумлива горила та зла черепаха: фіналісти премії комедійної фотографії дикої природи

Канадець ізолював мишеня в комфортних умовах без доступу до наркотику. Після пробудження тварина зазнавала нападів дикого голоду, але в підсумку їй вдалося побороти залежність – на це пішло шість днів.



Лікування мишеняти забрало шість днів

Зараз уже мишеня на свободі. Салліван сподівається, що воно більше ніколи не повернеться до конопель.

Читайте також: Коза увірвалася в поліцейську машину і з'їла документи