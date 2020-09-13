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Канадець провів курс реабілітації для миші, яка об'їлась коноплі

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Мишу довелося лікувати від наркозалежності - фото 1
Мишу довелося лікувати від наркозалежності

Колін Салліван з канадського міста Нью-Брансвік організував курс реабілітації для наркозалежного мишеняти, яке приходило до нього в сад і їло коноплю, що там росте. Спойлер: маленький гризун здоровий і вилікований від "наркозалежності".

Звірятко об'їдалося так, що втратило свідомість. Салліван зауважив, що у мишеняти не було вуха і припустив, що поїдання конопель стало для нього своєрідним засобом від посттравматичного синдрому.

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Канадець ізолював мишеня в комфортних умовах без доступу до наркотику. Після пробудження тварина зазнавала нападів дикого голоду, але в підсумку їй вдалося побороти залежність – на це пішло шість днів.

Канадець провів курс реабілітації для миші, яка об'їлась коноплі - фото 425224
Лікування мишеняти забрало шість днів

Зараз уже мишеня на свободі. Салліван сподівається, що воно більше ніколи не повернеться до конопель.

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Джерело: Metro
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