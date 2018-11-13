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Корисні поради, як зекономити під час покупок в інтернеті
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Покупки у мережі вже давно стали звичною справою для людей по всьому світу. Якщо раніше такий "шопінг" ототожнювався з економією, то зараз варто знати певні секрети, які дозволять не купити "кота в мішку" або переплатити.
Ділимося з вами порадами, які допоможуть зекономити гроші.
Вступний інструктаж
Покупки в інтернеті абсолютно ніяк не відрізняються від реального шопінгу. Єдиною відмінністю є те, що ви не можете доторкнутися до товару або побачити його вживу. У решті нюансів – процеси аналогічні. А це означає, що й маркетингові нетрі будуть практично ідентичними.
І ще: Чому покупка смарт-техніки – марна трата грошей
Спонтанність покупки
Якщо ви можете поїхати по продукти до торгового центру, а повертаєтеся з цього ще з кількома пакетами одягу або новим гаджетом – читайте далі.
Інтернет-магазин також створений для того, щоб ви не вийшли з нього без покупки. Ви можете просто переглядати товари, які вас цікавлять та нічого не купити сьогодні, але реклама переглянутих вами товарів буде з'являтися щоразу, коли ви навідуватиметесь у мережу. Тому, якщо ви знаєте, що можете не втриматися – намагайтесь уникати інтернет-майданчиків з товарами. Цей пункт дозволить не купити дурниці або ж товар, який не належить до категорії "першої необхідності".
Якщо ж вам не знайома проблема спонтанних покупок, адже ви ходите на закупи лише зі списком покупок – не полінуйтесь скласти окремий для одягу/техніки/побутових дрібничок. Такий перелік дозволить не купити те, що вже є вдома або те, що вам просто не потрібно.
Користуємось майданчиками порівняння цін
Цей пункт особливо актуальний для тих, хто приглядається до гаджетів або побутової техніки. Такі сайти дозволяють обрати найкращу пропозицію на ринку та порівняти ціни. Водночас ви зможете ознайомитися з інформацією, пов'язаною з тим чи іншим інтернет-магазином, щоб натрапити на недобросовісного продавця.
Не читаємо відгуки в інтернет-магазинах
У більшості інтернет-крамниць відгуки залишають співробітники компанії. Саме тому відверте барахло отримує "5 зірочок", а ви маєте всі шанси придбати пристрій, який не потішить тривалим терміном експлуатації.
Звертаємо увагу на ціну
Запам'ятайте, що жоден майданчик не буде працювати "в мінус". Якщо ви знаєте, що певний товар коштує, до прикладу, 1000 гривень, а вам його пропонують за 200 гривень (через надрозпродаж) – не ведіться, адже є ймовірність, що ви отримаєте жахливу копію, яка зовсім не нагадує товар, який ви передбачали придбати.
Користуємось кешбеком
Більшість інтернет-магазинів співпрацюють з кешбек-сервісами, які дозволяють вам отримати приємний бонус опісля оформлення покупки. Приємним моментом є той факт, що більшість сайтів, які пропонують кешбек, надсилають пропозиції, які допомагають зекономити більше під час здійснення шопінгу в мережі.
Більше про кешбек: Cashback в Україні: сервіси, які допоможуть економити при покупках в інтернеті
Не ведіться на знижки
Яскравий банер у мережі може обіцяти вам шалені знижки на певний товар, але не завжди ці "знижки" відповідають дійсності. Наполегливо рекомендуємо перевірити, чи на інших сайтах не така сама ціна, а то й нижча. Іноді під словом "розпродаж" шифрується банальна гра цифр, які вміло перекреслені, що створює ефект реальної знижки.
Шлях від продавця до покупця
Комунікація з оператором
Цей крок надзвичайно важливий, адже ви спілкуєтесь з живою людиною та можете узгодити всі моменти, пов'язані з вашим замовленням. Не соромтесь ставити питання, які допоможуть більше дізнатися про товар, який ви замовляєте. Впевненість у тому, що ви купили саме те, на що розраховували, лише у ваших інтересах!
Доставка й оплата
Ідеальний варіант – оплата при доставці. У таких випадках у вас є можливість переглянути товар і запевнитись, що ви купуєте саме те, на що розраховували. Якщо ж продавець наполегливо рекомендує оплатити замовлення під час оформлення – сміливо шукайте інший інтернет-магазин.
Покупки в мережі дозволяють неабияк зекономити час і гроші, але не забувайте, що під час такого шопінгу потрібно бути вдвічі, а то й втричі пильнішим, адже в більшості випадків у вас є всі шанси залишитися з товаром, який не лише не буде тішити, а й принесе неабиякі клопоти. Купуйте з розумом і не ведіться на більшість акцій, за якими криється банальне бажання заманити клієнтів до інтернет-крамниці.
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