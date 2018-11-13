Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Корисні поради, як зекономити під час покупок в інтернеті

  • 286
Економимо під час покупок в інтернеті - фото 1
Економимо під час покупок в інтернеті

Покупки у мережі вже давно стали звичною справою для людей по всьому світу. Якщо раніше такий "шопінг" ототожнювався з економією, то зараз варто знати певні секрети, які дозволять не купити "кота в мішку" або переплатити.

Ділимося з вами порадами, які допоможуть зекономити гроші.

Вступний інструктаж

Покупки в інтернеті абсолютно ніяк не відрізняються від реального шопінгу. Єдиною відмінністю є те, що ви не можете доторкнутися до товару або побачити його вживу. У решті нюансів – процеси аналогічні. А це означає, що й маркетингові нетрі будуть практично ідентичними.

І ще: Чому покупка смарт-техніки – марна трата грошей

Спонтанність покупки

Якщо ви можете поїхати по продукти до торгового центру, а повертаєтеся з цього ще з кількома пакетами одягу або новим гаджетом – читайте далі.

Чи схильні ви до спонтанних покупок - фото 285694
Чи схильні ви до спонтанних покупок / Digital Trends

Інтернет-магазин також створений для того, щоб ви не вийшли з нього без покупки. Ви можете просто переглядати товари, які вас цікавлять та нічого не купити сьогодні, але реклама переглянутих вами товарів буде з'являтися щоразу, коли ви навідуватиметесь у мережу. Тому, якщо ви знаєте, що можете не втриматися – намагайтесь уникати інтернет-майданчиків з товарами. Цей пункт дозволить не купити дурниці або ж товар, який не належить до категорії "першої необхідності".

Якщо ж вам не знайома проблема спонтанних покупок, адже ви ходите на закупи лише зі списком покупок – не полінуйтесь скласти окремий для одягу/техніки/побутових дрібничок. Такий перелік дозволить не купити те, що вже є вдома або те, що вам просто не потрібно.

Користуємось майданчиками порівняння цін

Цей пункт особливо актуальний для тих, хто приглядається до гаджетів або побутової техніки. Такі сайти дозволяють обрати найкращу пропозицію на ринку та порівняти ціни. Водночас ви зможете ознайомитися з інформацією, пов'язаною з тим чи іншим інтернет-магазином, щоб натрапити на недобросовісного продавця.

Корисні поради, як зекономити під час покупок в інтернеті - фото 285696

Не читаємо відгуки в інтернет-магазинах

У більшості інтернет-крамниць відгуки залишають співробітники компанії. Саме тому відверте барахло отримує "5 зірочок", а ви маєте всі шанси придбати пристрій, який не потішить тривалим терміном експлуатації.

Звертаємо увагу на ціну

Запам'ятайте, що жоден майданчик не буде працювати "в мінус". Якщо ви знаєте, що певний товар коштує, до прикладу, 1000 гривень, а вам його пропонують за 200 гривень (через надрозпродаж) – не ведіться, адже є ймовірність, що ви отримаєте жахливу копію, яка зовсім не нагадує товар, який ви передбачали придбати.

Користуйтесь кешбеком - фото 285697
Користуйтесь кешбеком / DBS Bank

Користуємось кешбеком

Більшість інтернет-магазинів співпрацюють з кешбек-сервісами, які дозволяють вам отримати приємний бонус опісля оформлення покупки. Приємним моментом є той факт, що більшість сайтів, які пропонують кешбек, надсилають пропозиції, які допомагають зекономити більше під час здійснення шопінгу в мережі.

Більше про кешбек: Cashback в Україні: сервіси, які допоможуть економити при покупках в інтернеті

Не ведіться на знижки

Яскравий банер у мережі може обіцяти вам шалені знижки на певний товар, але не завжди ці "знижки" відповідають дійсності. Наполегливо рекомендуємо перевірити, чи на інших сайтах не така сама ціна, а то й нижча. Іноді під словом "розпродаж" шифрується банальна гра цифр, які вміло перекреслені, що створює ефект реальної знижки.

Не завжди знижки є знижками - фото 285698
Не завжди знижки є знижками / Giant Bomb

Шлях від продавця до покупця

Комунікація з оператором

Цей крок надзвичайно важливий, адже ви спілкуєтесь з живою людиною та можете узгодити всі моменти, пов'язані з вашим замовленням. Не соромтесь ставити питання, які допоможуть більше дізнатися про товар, який ви замовляєте. Впевненість у тому, що ви купили саме те, на що розраховували, лише у ваших інтересах!

Доставка й оплата

Ідеальний варіант – оплата при доставці. У таких випадках у вас є можливість переглянути товар і запевнитись, що ви купуєте саме те, на що розраховували. Якщо ж продавець наполегливо рекомендує оплатити замовлення під час оформлення – сміливо шукайте інший інтернет-магазин.

Покупки в мережі дозволяють неабияк зекономити час і гроші, але не забувайте, що під час такого шопінгу потрібно бути вдвічі, а то й втричі пильнішим, адже в більшості випадків у вас є всі шанси залишитися з товаром, який не лише не буде тішити, а й принесе неабиякі клопоти. Купуйте з розумом і не ведіться на більшість акцій, за якими криється банальне бажання заманити клієнтів до інтернет-крамниці.

Читайте також: Ідеальні гаджети для затятого холостяка

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1656
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 листопада 2018: прогноз для знаків Зодіаку
  • 19 листопада, 14:50
  • 1975
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1462
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Топ