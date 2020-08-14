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Вчені розповіли про користь плацебо
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Американські вчені з'ясували, що препарати, які не містять активних компонентів, все ж можуть надавати благотворний вплив на людину, якщо та усвідомлює, що приймає плацебо.
Фахівці провели експеримент, щоб перевірити чи може плацебо полегшити стан людини при емоційному розладі. Добровольці мали переглянути серію нейтральних або негативних зображень, після чого у них вимірювався нейронний біомаркер.
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Частина випробовуваних отримала фізіологічний розчин у вигляді назального спрею. Автори дослідження пояснили, що це плацебо, яке не містить активних компонентів, але допомагає зменшити негативні переживання при перегляді тривожних зображень. Учасники з другої групи отримали такий самий назальний спрей. Однак їм сказали, що розчин сприяє поліпшенню чіткості фізіологічних показників, які записувалися в ході дослідження.
Нейронний біомаркер LPP виявився нижчим в учасників першої групи, тобто тих, хто знав про те, що приймає плацебо. Автори дослідження вважають, що плацебо можна використовувати в лікарській практиці.
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