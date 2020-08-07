Excel дає збій: генетики перейменували 27 людських генів

Якби хтось не знав, то Excel – це табличний процесор пакета Microsoft Office, який використовується в тому числі і вченими для роботи і проведення клінічних випробувань. І саме ця програма стала причиною перейменування 27 людських генів. Причина, як виявилося, дуже логічна.

Оскільки Excel був створений для більш посередніх завдань, то він не розрізняє позначення генів і скорочений формат написання дати. Наприклад, скорочена назва гена MARCH1 ("Membrane Associated Ring-CH-Type Finger 1") ​​табличним процесором перетворювалася на 1-Mar ("1 Березня").

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Excel не має опції вимкнення автоматичного форматування типу даних, тому єдиний спосіб виправити його – робити це вручну для кожної колонки. Але якщо документ відкрити на іншому пристрої, там автоматичне форматування увімкнеться знову, а отже, знову виникнуть помилки.

У цілому через автоформатування, за приблизними оцінками, приблизно 20% досліджень можуть містити помилки.

Зрештою вчені вирішили, що значно простіше просто перейменувати гени, ніж вручну боротися з Excel, і протягом року змінили позначення 27 людських генів. Як повідомили в Комітеті номенклатури генів (HGNC), це перший випадок, коли організації довелося перейменовувати гени через проблеми, викликані програмним забезпеченням.

Учені вважають, що через програму 20% досліджень можуть містити помилки

HUGO Gene Nomenclature Committee стверджує унікальні і значущі імена для всіх відомих людських генів на основі опитування експертів. Крім довгої назви, HGNC також вказує абревіатуру для кожного гена. HGNC є частиною міжнародної організації з вивчення геному людини.

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