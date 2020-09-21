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Вчені розповіли, хто більше вірить у дива
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Люди, які відчувають загрозу для життя, з більшою ймовірністю вірять в чудеса. До такого висновку прийшли фахівці.
Автор дослідження, соціолог Едвін Ешлер вивчив результати опитувань, проведених серед 15 400 жителів Латинської Америки в 2013 році. У цих опитуваннях респонденти розповідали, чи вірять вони в дива і чи траплялися в їх житті події, які вони пояснюють втручанням надприродних сил.
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Серед опитаних 57% вважали, що вони пережили диво. Про віру в чудеса частіше повідомляли люди, які в повсякденному житті частіше відчували загрозу своєму життю і добробуту, в тому числі економічну і політичну нестабільність. Цікаво, що рівень освіти і доходу не впливав на те, чи буде людина вірити в диво.
Існує громадська думка, що багаті та освічені люди вважають за краще наукові, більш "раціональні" пояснення неймовірних подій. Однак з'являється все більше доказів, що віра в чудеса більше пов'язана з безпекою, яку приносить багатство і освіта.
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