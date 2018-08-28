Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Вчені розповіли, чому люди зраджують в стосунках

  • 91
Головним чином на схильність до зрад впливає кількість статевих партнерів - фото 1
Головним чином на схильність до зрад впливає кількість статевих партнерів / bustle

Виявляється, фінансова складова чи емоційна стабільність зовсім не впливають на зради.

В ході вивчення факторів, що впливають на здатність людей в стосунках зраджувати партнерам, дослідники дійшли висновку, що емоційна стабільність, здатність бути вірним і фінансова складова не визначають успішність і тривалість відносин.

І ще: У цьому віці чоловіки зраджують вдвічі частіше

Головним чином на схильність до зрад впливає кількість статевих партнерів: чим більше і частіше змінювалися партнери до початку відносин, тим вище ймовірність того, що друга половинка буде "ходити наліво". При цьому каталізатором зради у таких людей може стати найбільш незначний привід, через який людина не стане розбиратися в проблемі, а захоче "виплеснути енергію".

Раніше вчені з'ясували, що чоловіки частіше і охочіше займаються сексом з жінками, чия психологічна стабільність знаходиться під великим питанням. Вчені вважають, що такі відносини роблять життя чоловіків набагато цікавішим.

Читайте також: Що таке зрада: в чоловіків і жінок різне розуміння цього поняття

Джерело: bustle
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
  • 11:00, 20 серпня
  • 719
Як обрати найкращий соковитискач: порівняння, особливості та ціни
  • 17:00, 27 серпня
  • 511
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 251
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Здоров'я