Вчені розповіли, чому люди зраджують в стосунках

Виявляється, фінансова складова чи емоційна стабільність зовсім не впливають на зради.

В ході вивчення факторів, що впливають на здатність людей в стосунках зраджувати партнерам, дослідники дійшли висновку, що емоційна стабільність, здатність бути вірним і фінансова складова не визначають успішність і тривалість відносин.

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Головним чином на схильність до зрад впливає кількість статевих партнерів: чим більше і частіше змінювалися партнери до початку відносин, тим вище ймовірність того, що друга половинка буде "ходити наліво". При цьому каталізатором зради у таких людей може стати найбільш незначний привід, через який людина не стане розбиратися в проблемі, а захоче "виплеснути енергію".

Раніше вчені з'ясували, що чоловіки частіше і охочіше займаються сексом з жінками, чия психологічна стабільність знаходиться під великим питанням. Вчені вважають, що такі відносини роблять життя чоловіків набагато цікавішим.

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