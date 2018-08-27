У цьому віці чоловіки зраджують вдвічі частіше

Одного разу два американських дослідники, Адам Алтер і Хел Хершфілд, мирно сиділи в Нью-Йоркському і Каліфорнійському університетах і вивчали сайт IllicitEncounters, на якому обтяжені шлюбом люди можуть підшукати собі супутницю на кілька вечорів.

Гортаючи анкети одружених чоловіків і заміжніх жінок, вчені намагалися знайти відповідь на питання, скільки років цим нечесним громадянам. І чи немає тут науково обґрунтованого зв'язку між віком людини та його бажанням знайти собі коханку?

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Проаналізувавши понад вісім мільйонів анкет, заповнених чоловіками на сайтах знайомств, дослідники виявили, що вік 18% з них, тобто приблизно мільйона одружених чоловіків, закінчується на цифру 9.

Результат так вразив учених, що вони провели на цю тему шість різних досліджень, поки не переконалися остаточно. Шанси індивіда відправитися на пошук нових сексуальних вражень на стороні істотно зростають при досягненні ним віку, що закінчується на дев'ятку, тобто в 29, 39 або 49 років.

У цьому віці чоловіки зраджують найчастіше / LIWLI

Проштудіювавши всі отримані дані, Адам Алтер і Хел Хершфілд прийшли до висновку: це відбувається тому, що на стику десятиліть людині властиво ставити собі туманні питання про сенс життя та своє призначення.

Чи домігся я того, чого хотів? Чи зміг знайти себе? Чи не проходить повз мене щось яскраве, позитивне та життєво важливе?

Професор соціології з університету Коннектикуту Крістін Мунші, ознайомившись з даними колег, додає: чим старшими стають люди, тим більше схильні вони до зрад. Тому, з точки зору подружньої невірності, 49 років виглядають набагато "вибухонебезпечними", ніж 39 або 29.

Професор Мунші пояснює це таким чином: з віком люди зраджують більше просто тому, що у них з'являється для цього більше можливостей. Наприклад, чоловік у 49 років може одночасно стати об'єктом сексуального бажання для вісімнадцятирічної студентки та колеги, котра на пару років старша за нього. Натомість двадцятирічний молодик буде, швидше за все, шукати собі партнерку виключно серед ровесниць, істотно звузивши свій простір для пошуку.

Втім, до нашої загальної радості, Крістін Мунші не вважає вік, що закінчується на дев'ять, вироком.

"Теорія звучить правдоподібно, але кожен з нас в змозі уникнути адюльтеру, якщо захоче, – заспокоює професор. – Для цього досить просто триматися в стороні від ситуацій, що провокують подружню зраду: корпоративних загулів, романтичних вечірніх зустрічей з подружками дружини в парку і важких поглядів сусідок".

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