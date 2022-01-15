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Вчені розповіли, чим небезпечна самотність для чоловіків

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Самотність - фото 1
Самотність / baltimoresun

Фахівці виявили, що тривала самотність та численні невдачі у стосунках впливають на рівні двох запальних маркерів в організмі чоловіків. Примітно, що у жінок не було виявлено такої кореляції.

Вчені проаналізували дані понад 4800 осіб віком від 48 до 62 років у період з 1986 до 2011 року, пише healtheuropa.

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Інформація стосувалася кількості прожитих на самоті років, досвіду розриву сімейних стосунків, рівня освіти, ваги, ліків, що приймаються, а також важливих життєвих подій у ранньому віці, які могли вплинути на здоров'я. Також були вивчені рівні інтерлейкіну 6 та С-реактивного білка у зразках крові.

Найвищі рівні маркерів запалення виявили у чоловіків, які пережили кілька розривів стосунків. У порівнянні з контрольною групою рівень інтерлейкіну 6 і С-реактивного білка у них був перевищений на 17%. Серед тих, хто прожив на самоті сім і більше років, маркери запалення були вищими на 12%, ніж у контрольній групі.

Чим небезпечна самотність для чоловіків- фото 492205
Чим небезпечна самотність для чоловіків

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