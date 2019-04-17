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Вчені розкрили ще один секрет довголіття

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Силові тренування збільшують м'язову силу, а це збільшує тривалість життя - фото 1
Силові тренування збільшують м'язову силу, а це збільшує тривалість життя / independent

Вчені з Бразилії прийшли до висновку, що тривалість життя може бути пов'язана з м'язовою силою. І ось, у чому зв'язок.

У дослідженні взяли участь 3878 людей у віці від 41 до 85 років, які не займаються атлетикою професійно. Вони протягом шести років проходили тест на максимальну м'язову силу з використанням вправи "тяга до підборіддя".

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Максимальну м'язову силу вчені визначали як найбільше значення після двох або трьох спроб збільшення навантаження. Це значення також оцінювали щодо маси тіла. За 6,5 років спостереження померли 247 чоловіків і 75 жінок.

Вчені з'ясували, що учасники з м'язовою силою вище середнього мають схильність до більш тривалого життя. Для досягнення оптимальних результатів потрібно вийти за рамки типових силових тренувань і додати швидкість. Силові тренування збільшують м'язову силу, а це збільшує тривалість життя.

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Джерело: independent
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