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Вчені розкрили одну з найзаплутаніших загадок Дарвіна
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Вчені виявили скам'янілість найстарішого квіткового бутона. Його вивчення дозволило уточнити вік появи на Землі перших квіткових (покритонасінних) рослин. Це сталося на десятки мільйонів років раніше, ніж вважалося!
Результати дослідження дозволили наблизитись до розгадки таємниці, яка турбувала самого Чарлза Дарвіна. Англійський натураліст ставив питання, чому покритонасінні рослини розвинули таку велику різноманітність за відносно невеликий в історії Землі період у 20–30 мільйонів років, пише livescience.
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Раніше найдавнішою викопною квіткою, яка не викликає сумнівів, вважався зразок віком 130 мільйонів років. Лише за останні кілька років вчені змогли зрозуміти, що це датування помилкове. У 2016 році була виявлена квітка віком 145 мільйонів років. Рослина мала не лише пелюстки, а й чашолистки, а також чоловічі та жіночі репродуктивні частини. У 2018 році в Китаї знайшли ще одну цікаву скам'янілість віком близько 174 мільйонів років. Як і в сучасної квіткової рослини, насіння було повністю укладено в зав'язь. Проте деякі ботаніки продовжували сумніватися у висновках колег, вважаючи ці знахідки надто примітивними, щоб вважати їх за квіти.
Бутон, знайдений нещодавно в Китаї, виявили у шарах віком 164 мільйони років і зберігся він у чудовому стані. Знахідка одержала назву Florigerminis jurassica.
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