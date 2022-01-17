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Світовий океан нагрівся до рекордної позначки: чим це загрожує

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Океан - фото 1
Океан / insideclimatenews

Вчені опублікували звіт про тенденції зміни температури поверхні океану та його наслідки за період з 1950-х років. Так минулого року найвищі температури за всю історію спостерігалися у північній частині Тихого океану, в Атлантиці та Середземному морі.

Дослідники виявили, що за останній рік верхні 2000 метрів океану поглинули більше тепла, ніж у 2020 році, що у 145 разів перевищує світове виробництво електроенергії. Вчені впевнені, що нагрівання океанів насамперед спричинене кліматичною кризою, пов'язаною з діяльністю людини, пише carbonbrief.

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У міру того, як океани нагріваються, а рівень моря підвищується, теплі вологі маси перевантажують погодні системи, створюючи передумови для сильних штормів та ураганів, збільшуючи кількість опадів та ризик повеней. Відомо вченим і таке аномальне явище, як вир гарячої води, що раптово виникає в океані.

Світовий океан, як вважають кліматологи, залишається головним природним гальмом глобального потепління. Починаючи з доіндустріальної епохи, його води поглинають близько 90% тепла і приблизно третину вуглекислоти, що викидають промислові підприємства, автомобілі та інші продукти цивілізації. Цей процес не тільки гальмує зміну клімату, а й, як побоюються вчені, може спричинити кардинальні перебудови в екосистемах морів.

Світовий океан нагрівся до рекордної позначки- фото 492472
Світовий океан нагрівся до рекордної позначки

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