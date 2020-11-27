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13 неймовірних фактів про секс, які так і кортить перевірити
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Здавалося б, ми знаємо про секс геть усе. Але ж ні. Насправді цей приємний процес приховує низку таємниць, про які ми навіть не підозрюємо. До вашої уваги 13 неймовірних фактів про секс, які однозначно хочеться перевірити!
Гайда вивчати цікаві факти про секс, щоб потім перевіряти їх на практиці у спальні з коханою людиною!
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1. Через повну сексуальної стриманість пеніс може зменшитися. Так, йому теж потрібні регулярні "тренування". Тому, як би не заглушали ваше лібідо депресія або чернечий постриг, не забувайте регулярно навантажувати свої сім'явивідні системи. А для профілактики еректильної дисфункції та захворювань простати сексуальні активності будь-якого типу рекомендуються від 3 до 5 разів на тиждень.
2. Згідно з дослідженням Національного бюро економічних досліджень США, хороший регулярний секс приносить стільки ж щастя, скільки додатково зароблені протягом року 100 000 доларів. Тепер ви знаєте, як компенсувати скорочення реального доходу. Ну хоча б в емоційному плані.
3. 42% пар вважають, що у них більше шансів побачити снігову людину, ніж досягти одночасного оргазму.
4. Стриптизерки заробляють значно більше під час овуляції. Феромони, які виділяються в цей період, стимулюють збудження у клієнтів, а за ним стимулюється й щедрість. Так що під час наступного візиту в стрип-клуб вимагайте дівчат в овуляторній фазі, якщо хочете отримати більше задоволення, або в будь-якій іншій, якщо хочете зекономити.
5. Агалматофілія – сексуальна тяга до манекенів і статуй. Перший випадок зафіксований у 1877 році. А в останні роки багато агалматофілів навчилися жити зі своїми дивацтвами в гармонії.
6. 51% жінок, що регулярно займаються фітнесом, досягали оргазму, коли робили вправу на прес – скручування. Цьому явищу вже придумали назву – коргазм. У чоловіків таке теж буває, але значно рідше: тільки 1 з 10 чоловіків, які займаються у фітнес-залі, несподівано відчував оргазм.
7. У правшів ліва тестикула найчастіше розташовується нижче, ніж права. Імовірно еволюція влаштувала так, щоб ви рідше зачіпали руками чутливі місця під час руху. Як йдуть справи в амбідекстерів, наука замовчує.
8. За пів години сексу середньої інтенсивності спалюються 144 калорії. Тому в справі схуднення секс не помічник. Якщо хочете витрачати більше енергії, спробуйте частіше міняти пози, особливо на складніші.
9. Якщо дівчина занадто часто присутня на ваших зустрічах з друзями, то ймовірність, що у вас виникнуть перебої з ерекцією, збільшується на 92%. Ще один вагомий привід відвадити її від ваших посиденьок.
10. Оргазм настане з більшою ймовірністю і швидкістю, якщо ноги перебувають у теплі. Це стосується і чоловіків, і жінок. Додайте до стандартного набору речей для сексу вовняні шкарпетки для себе і для неї. З їх допомогою можна прискорити або відтягнути кульмінацію.
11. У середньому еякулят викидається на швидкості 45 км на годину. (І ніхто його за це не оштрафує.)
12. Чоловіки, які допомагають жінці по дому, на 50% частіше займаються сексом, ніж їхні ліниві побратими. Підтверджено 12 дослідженнями. Але не перестарайтеся, щоб раптово не довелося постійно виконувати хатні обов'язки.
13. Дрібка солі, кинута дівчині на язик перед оральним сексом, допоможе їй впоратися з нудотою.
Ну що ж, гайда перевіряти деякі з цих фактів на дії?
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