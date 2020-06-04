Вчені розгадали загадку острова, де майже щодня дощить

Експерти NASA пояснили, чому над островом Хайнань майже кожен день йдуть дощі і грози.

Китайський острів Хайнань і сусідня провінція Гуандун славляться частими дощами і грозами. У своєму регіоні ці території також вважаються рекордсменами за кількістю блискавок. Таку погоду створюють купчасто-дощові хмари, які регулярно спостерігаються тут у другій половині дня.

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Як пояснили фахівці, формуванню хмар над островом сприяє його рельєф. Центральна частина Хайнаню гориста, вершини тут часто досягають 1800 метрів. Гірську гряду оточують рівнини, які простягаються на північний схід острова. У таких умовах повітряні маси рухаються через рівнини і стикаються з горами, які виштовхують їх вгору. Коли вологе океанське повітря переміщається з низької висоти на високу, воно охолоджується і конденсується в хмари.

Рельєф місцевості підсилює конвекцію. Але навіть якби острів був абсолютно плоским, купчасто-дощові хмари все одно могли б формуватися, бо зіткнення повітряних мас також змушує повітря підніматися вгору.

Хайнань

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