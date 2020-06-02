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Коронавірус Карантин

Вчені перевірили, чи може сонце подолати коронавірус

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Сонячне світло - фото 1
Сонячне світло / zmescience

Дослідники перевірили, чи може сонячне світло знизити активність коронавірусу. Результати подають надію!

Дослідження, проведене вченими, показало, що сонячне світло може швидко блокувати активність SARS-CoV-2 на поверхнях.

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Фахівці імітували інтенсивність сонячного світла, характерну для літнього полудня на 40 градусі північної широти. При такому впливі 90% вірусів в частинках слини гинули за 6,8 хвилини. На металевих поверхнях вірус зберігався 14,3 хвилини. При менш інтенсивній дії віруси гинули повільніше.

Попередні дослідження показали, що SARS-CoV-2, збудник COVID-19, на деяких поверхнях зберігається протягом тривалих періодів часу. Однак нагрівання поверхні, на якій є вірус, може знизити його життєздатність. Дослідження фахівців з Гонконгу показало, що коронавірус значно слабшає при підвищенні температури навколишнього середовища.

Вплив сонця на вірус - фото 407767
Вплив сонця на вірус

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Джерело: zmescience
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