Вчені перевірили, чи може сонце подолати коронавірус

Дослідники перевірили, чи може сонячне світло знизити активність коронавірусу. Результати подають надію!

Дослідження, проведене вченими, показало, що сонячне світло може швидко блокувати активність SARS-CoV-2 на поверхнях.

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Фахівці імітували інтенсивність сонячного світла, характерну для літнього полудня на 40 градусі північної широти. При такому впливі 90% вірусів в частинках слини гинули за 6,8 хвилини. На металевих поверхнях вірус зберігався 14,3 хвилини. При менш інтенсивній дії віруси гинули повільніше.

Попередні дослідження показали, що SARS-CoV-2, збудник COVID-19, на деяких поверхнях зберігається протягом тривалих періодів часу. Однак нагрівання поверхні, на якій є вірус, може знизити його життєздатність. Дослідження фахівців з Гонконгу показало, що коронавірус значно слабшає при підвищенні температури навколишнього середовища.

Вплив сонця на вірус

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