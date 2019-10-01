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Вчені пропонують кардинально змінити пачки з сіллю

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Сіль - фото 1
Сіль / medicalxpress

Міжнародна група вчених виступила з пропозицією забезпечити упаковки з сіллю попереджувальними написами, як це роблять на пачках сигарет.

На думку вчених, попередження про шкоду солі необхідні на пачках, що продають у магазинах, а також на сільничках в ресторанах. Автори ініціативи пропонують такий напис: "Надлишок натрію може стати причиною високого кров'яного тиску і сприяти розвитку раку шлунка. Обмежте споживання солі".

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"Нездорові дієти є основною причиною смерті в усьому світі, а надмірне споживання солі є головним винуватцем, – зазначив один з авторів статті Норм Кемпбелл. – Всесвітня організація охорони здоров'я поставила перед країнами мету скоротити споживання натрію на 30% до 2025 року. І уряд, і харчова промисловість працюють разом, щоб зменшити вміст солі в оброблених харчових продуктах. Проте зараз необхідно вжити термінових заходів для підвищення обізнаності споживачів про ці небезпеки..."

Автори ініціативи відзначають, що поки не знають жодного прикладу, коли на упаковках солі є попереджувальне маркування. Вчені нагадують, що надмірне споживання солі підвищує кров'яний тиск, що збільшує ризик передчасної смерті від інсульту або хвороб серця.

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Джерело: medicalxpress
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