Вчені приготували кекс з "масла" комах

Дослідники з Гентського університету в Бельгії виявили незвичайну заміну вершковому маслу – жир, отриманий з личинок комах. Як повідомляється, таке "масло" корисніше за звичайне, а його виробництво завдає менше шкоди екології.

Вибираючи головний "інгредієнт" для свого рецепта, вчені зупинилися на чорних коловодницевих личинках, оскільки в них міститься багато білка. Комах помістили в миску з водою, а потім збили блендером до однорідної маси.

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Щоб з'ясувати придатність своєї розробки, вчені влаштували дегустацію для 344 добровольців. Учасникам експерименту запропонували три види випічки: перший вид був приготований з додаванням звичайного масла, другий – з додаванням 25% "личинного" жиру і 75% масла, а третій – в пропорції 50:50. Повністю замінювати масло на жир личинок не ризикнули.

Як показала проба, в більшості випадків добровольці не помічали особливої ​​різниці між звичайним маслом і маслом з додаванням жиру личинок. Особливо всім сподобалися вафлі: присутність личинок в них була найменше помітною. У кексах зміни були більш явні, тому дегустаторам сподобалися тільки ті екземпляри, які готували за першим і другим рецептами.

"Є кілька позитивних моментів у використанні інгредієнтів з комах", – сказав Дайлан Цомпа Соса, керівник команди. Вона заявила, що комахам потрібно менше місця для розміщення, ніж коровам, а ще при такому виробництві використовується зовсім небагато води.

Окремо Соса зазначила екологічність, пов'язану з перевезенням подібних продуктів. "Екологічний слід від комах набагато менший, ніж від виробництва продуктів тваринного походження. Ми можемо вирощувати комах відразу в Європі, що сприяє скороченню екологічного сліду від їхнього транспортування. Адже пальмовий жир часто імпортується з-за меж Європи".

Соса додала, що жир з комах ще й корисніше, ніж масло, оскільки він краще засвоюється організмом і містить лауринову кислоту, яка допомагає виводити віруси, бактерії і грибки.

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