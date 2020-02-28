П'ять ідеальних перекусів перед сном, які прискорять метаболізм

Перед сном однозначно потрібно попоїсти, аби буркотіння вашого живота не заважало вам відпочивати протягом ночі. Втім, не всі продукти підходять для цього. Розповідаємо вам про ідеальні перекуси, які дозволять розігнати метаболізм і не страждати від важкості перед сном!

Зауважимо, що відповідальний за спалювання жирів метаболізм знижується уві сні. Під час найглибших циклів він падає на цілих 35%. Перекушування перед сном, що не перевищують 250 кілокалорій, включають суміш білків і вуглеводів, багатих на клітковину, здатні прискорювати метаболізм. Такі прийоми їжі рекомендуються дієтологами приблизно через 2-3 години після вечері, за 60-90 хвилин до сну.

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Чим можна і треба перекусити перед сном

Шматок цільнозернового хліба та 2 столові ложки хумусу. Такий варіант забезпечує організм магнієм, позитивно впливає на якість сну. А вітаміни групи В, своєю чергою, допомагають тілу ефективно витрачати вуглеводи, білки, жири.

Можете з'їсти хумус з цільнозерновим хлібом

Сир – близько 200 грамів (три чверті чашки). Дослідження, що проводилося Університетом штату Флорида, показало: сир – один з найкращих перекусів пізно ввечері. Вчені заявили, що "споживання білка перед сном здатне допомогти м'язам відновитися, робить позитивний вплив на обмін речовин, загальний стан здоров'я".

Половина склянки гранатового соку, 15 горіхів мигдалю. Натуральний сік граната – чудова альтернатива напоям з кофеїном, що заважає нормально спати, – за вмістом антиоксидантів він не поступається зеленому чаю. Зігрійте його з корицею, гвоздикою – вийде "глінтвейн" зі спеціями, здатними підвищувати метаболізм, поки ви спите.

Мигдаль перед сном дає білок, який покращує обмін речовин шляхом зміцнення м'язів, а також триптофан і магній, здатні зробити сон міцнішим.

Мигдаль дозволяє зробити сон міцнішим

Нут. Входить до числа кращих перекусів перед сном завдяки тому, що легко засвоюється, містить багато білка, вітамінів групи В. Фахівці відзначають: нут наповнює організм енергією, що дозволяє не відчувати вночі голоду, здатного привести до переїдання наступного дня.

Грецький йогурт (близько 200 грамів). Продукт – відмінне джерело кальцію, необхідного організму для вироблення гормону сну мелатоніну. Також такий перекус багатий білком, особливо казеїном, який допомагає організму регулювати рівень цукру в крові вночі. У багатьох людей він падає під час сну, сприяючи відчуттю сильного голоду вранці і споживанню надмірної кількості їжі.

Можете з'їсти трішки грецького йогурту

Головне – не забувати, що останній прийом їжі слід робити за 60-90 хвилин до сну. Не переїдайте, а також насолоджуйтесь справжніми хітами на Радіо МАКСИМУМ!

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