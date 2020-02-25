У Франції приготували піцу з рекордною кількістю сирів: відеофакт

У Ліоні приготували піцу, яка містить 257 сортів сиру. Рекорд занесуть до Книги рекордів Гіннесса.

У французькому місті Ліон була приготовлена ​​піца-рекордсмен, яка містить найбільшу кількість сирів. Одна 30-снатиметрова піца містила 257 видів сиру. Цей рекорд буде занесений в Книгу рекордів Гіннесса.

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Приготувати кулінарний шедевр взявся місцевий піцайоло Бенуа Брюель. Він розповів, що спочатку збирався в приготуванні використовувати 254 сорти сиру, проте вирішив додати ще три. Всього на піцу пішло 750 грамів сиру, і важить вона близько одного кілограма.

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