Дослідники назвали найнещасливіший вік людини

У віці 47-48 років людина проживає найнещасливіший період у своєму житті, тоді як щасливою вона почувається приблизно у студентські роки. До такого висновку прийшли вчені Дартмутського коледжу і Національного бюро економічних досліджень (США).

Під час дослідження фахівці вивчили дані зі 132 країн світу – людей різного віку вони просили оцінити свій рівень задоволеності життям. За словами вчених, виявилося, що найщасливіший період у житті людини припадає на 18-20 років, проте потім ситуація погіршується і досягає свого піку приблизно у 47-48 років.

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При цьому у жителів розвинених країн криза настає у 47 років, а в державах, що розвиваються, – у 48 років і два місяці. Тоді як, наприклад, в Китаї та Мексиці люди найнещаснішими почуваються у 43 роки.

Фахівці підкреслюють, що такий стан триває до 60 років – після ж починається підйом і в 70-річному віці люди знову досягають найбільшого задоволення від життя. Причому дослідники пояснюють, що це залежить не від зовнішніх чинників, які оточують людину, а від біохімічних процесів в його організмі і рівня гормонів.

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