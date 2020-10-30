Вчені пояснили, чому страх може приносить задоволення

Напередодні Гелловіну датські вчені задалися питанням, чому страх може приносити задоволення і чому деякі люди звертаються до таких переживань в рекреаційних цілях.

Виявилося, що цей процес схожий на відчуття людей в іграх. Іншими словами, ми "граємо зі страхом".

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Протягом багатьох років вчені підозрювали, що фізіологічне збудження, таке як почастішання пульсу і викид гормонів в мозок, може грати ключову роль в поясненні того, чому так багато людей знаходять фільми жахів такими привабливими. Однак досі не був встановлений ​​прямий зв'язок між збудженням і отриманням задоволення від цих видів діяльності.

Щоб дослідити цей зв'язок, вчені запросили групу з 110 добровольців на атракціон Будинок з привидами. У кожного учасника був з собою пульсометр, який записував дані в режимі реального часу. Так вчені могли відстежувати реакцію добровольців на появу "зомбі", раптові крики і інші елементи залякування. Згідно з висновками фахівців, задоволення від страху пов'язане з певними відхиленнями від нормального фізіологічного стану. Однак тривалі і серйозні відхилення від норми приносили неприємні відчуття.

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