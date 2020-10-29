Психологічний тест: який малюнок асоціюється зі щастям

Не існує ідеального життя, де б не було стресу та перешкод, але завжди є те, що приносить позитив. Пропонуємо пройти простий психологічний тест у картинці, який дозволить дізнатись, як насправді ви дивитесь на життя.

Кожного дня люди приймають рішення, які змінюють їхнє життя. Звісно ж, не завжди слова чи дії є правильними і приносять хороше, але варто розуміти, що щастя лише у наших руках. Тому пропонуємо пройти дуже простий тест у картинці. Достатньо обрати один із малюнків, який найбільше асоціюється з радістю. Розшифровку можна знайти під зображенням.

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Малюнок №1. Якщо ви обрали саме цей варіант, то можна з упевненістю вас назвати дуже оптимістичною людиною. Ви всюди бачите круті можливості та шанси, тому не дивно, що вам не бракне мотивації діяти та насолоджуватись кожним днем. У стосунках з людьми ви дуже доброзичливі та привітні, а також любите розширювати коло знайомств та шукати щось нове. А завдяки своїй настирливості вам навряд чи колись вдасться втратити надію.

Малюнок №2. Якщо ви обрали такий варіант відповіді, то є дуже творчою людиною, яка прагне відкривати у цьому світі нові двері та отримувати натхнення у простих речах. Все навколо є витвором мистецтва, тож життя саме собою є джерелом натхнення. Звісно ж, ви трішки мрійник, але це не заважає вам діяти та рухатись до мрій. Ви дуже відверта і пристрасна людина, яка захоплює.

Малюнок №3. Люди, які обирають цей варіант, постійно дослухаються до своїх почуттів. Поклик серця є дуже важливим для вас, тому інколи через це ви і страждаєте. Важко водночас діяти так, як каже інтуїція та холодний розум. Тож емоції є вашою зброєю і ахіллесовою п'ятою.

Малюнок №4. Ви дуже цікава людина, яка різносторонньо розвинута. Вам подобається прислухатись до себе, тому оточуючі вважають вас дуже спокійною та урівноваженою персоною. І справді, вивести вас з рівноваги доволі складно, адже ви турбуєтесь про свою внутрішню рівновагу. Ви усіляко захищаєте свій внутрішній світ від зовнішніх чинників.

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