Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Хелловін

Що найбільше бісить знаків Зодіаку: від брудного одягу до відсутності почуття гумору

  • 100
Що ненавидять знаки Зодіаку - фото 1
Що ненавидять знаки Зодіаку

У кожного в житті є певні речі, які дуже не подобаються та можуть розгнівати всього за кілька хвилин. Астрологи розповіли, що ж найбільше злить різних знаків Зодіаку.

Що дратує всіх знаків Зодіаку:

  • Овен: невпевнена ходьба, ігнорування телефонних дзвінків, неполадки у роботі гаджетів, тварини у клітках, затримка графіків руху транспорту, народна музика, публікація інтимних фото в соцмережах, а також люди, які не вміють напряму озвучувати прохання, і ті, хто порушує дрескод.

І ще: Які три знаки Зодіаку розбагатіють у листопаді

  • Телець: безлад, скарги, брудний одяг, несмачна їжа, хамовита поведінка, драма на пустому місці, не відповідність між вартістю та якістю, а також відчуття, коли вони недостатньо розумні чи не найкраще вчинили у певній ситуації.
  • Близнюки: погане вино, відсутність уваги, відсутність почуття гумору, поламані годинники, незручне взуття, повільна розмова та ходьба, песимісти, заборона на користування гаджетами, залежні люди.

via GIPHY

  • Рак: ранкові прокидання, жайворонки, шерсть, незручні ліжка, холод, критика, будь-яке насильство, неякісне вбрання, невдячні діти, люди, які крадуть славу.
  • Лев: ті, хто вдягається краще, ніж вони; ті, хто краще водять авто; ті, хто просять їх "пригальмувати; коли їм забороняють фліртувати, коли надто спекотно, коли надто холодно, коли їх змушують йти у церкву, ігнор, заздрість.
  • Діва: безлад, відсутність порядку та організованості, обіцянки на вітер, борги, неграмотність, лайка, емоційні сцени на публіці, розкидані речі, лінь.

via GIPHY

  • Терези: коли просять вимкнути музику, коли не прибирають за собаками на вулиці, коли з тваринами погано поводяться, погані стрижки, секс на одну ніч, інтрижки, залежність, поганий тон.
  • Скорпіон: коханці, які не відчувають оргазм; коли їх змушують ревнувати; коли хтось кращий за них, коли хтось перебирає стравами; плітки, екстрасенси, мода, автохами.
  • Стрілець: скарги, натовп, будь-які хвороби, відсутність захоплення подорожами, поради щодо грошей, надто пунктуальні люди, погана поведінка з тваринами, злі люди, а також ті, хто боїться ризикувати.

via GIPHY

  • Козеріг. скарги без причини, коли беруть у борг, невиконані обіцянки, відсутність принципів, надто лояльні батьки, відкрита зубна паста, розбурхана зачіска, метросексуали, лінь, пасивні люди.
  • Водолій: копання у минулому, нудні люди, плітки, психіатри, теоретики, брудні руки, відсутність лояльності. примітивне мислення, надто великі очікування, ігнор та егоїсти.
  • Риби: ті, хто гучно сміється, а також намагається довести власну правоту; надто обачні водії, спека, алкоголіки, жорстокість, плаксії, необхідність приймати рішення, безвідповідальність.

via GIPHY

Читайте також: Гороскоп на цей тиждень 26 жовтня – 1 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чоловіча фланелева сорочка: 20 комфортних моделей для дому, роботи та подорожей
  • 25 жовтня, 19:21
  • 141
Тобі личить костюм Єви: гола Настя Каменських спричинила фурор у мережі (фото 18+)
  • 24 жовтня, 21:21
  • 76496
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2606962
Загрузка...
Новини