Що найбільше бісить знаків Зодіаку: від брудного одягу до відсутності почуття гумору

У кожного в житті є певні речі, які дуже не подобаються та можуть розгнівати всього за кілька хвилин. Астрологи розповіли, що ж найбільше злить різних знаків Зодіаку.

Що дратує всіх знаків Зодіаку:

Овен: невпевнена ходьба, ігнорування телефонних дзвінків, неполадки у роботі гаджетів, тварини у клітках, затримка графіків руху транспорту, народна музика, публікація інтимних фото в соцмережах, а також люди, які не вміють напряму озвучувати прохання, і ті, хто порушує дрескод.

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Телець: безлад, скарги, брудний одяг, несмачна їжа, хамовита поведінка, драма на пустому місці, не відповідність між вартістю та якістю, а також відчуття, коли вони недостатньо розумні чи не найкраще вчинили у певній ситуації.

безлад, скарги, брудний одяг, несмачна їжа, хамовита поведінка, драма на пустому місці, не відповідність між вартістю та якістю, а також відчуття, коли вони недостатньо розумні чи не найкраще вчинили у певній ситуації. Близнюки: погане вино, відсутність уваги, відсутність почуття гумору, поламані годинники, незручне взуття, повільна розмова та ходьба, песимісти, заборона на користування гаджетами, залежні люди.

Рак: ранкові прокидання, жайворонки, шерсть, незручні ліжка, холод, критика, будь-яке насильство, неякісне вбрання, невдячні діти, люди, які крадуть славу.

ранкові прокидання, жайворонки, шерсть, незручні ліжка, холод, критика, будь-яке насильство, неякісне вбрання, невдячні діти, люди, які крадуть славу. Лев: ті, хто вдягається краще, ніж вони; ті, хто краще водять авто; ті, хто просять їх "пригальмувати; коли їм забороняють фліртувати, коли надто спекотно, коли надто холодно, коли їх змушують йти у церкву, ігнор, заздрість.

ті, хто вдягається краще, ніж вони; ті, хто краще водять авто; ті, хто просять їх "пригальмувати; коли їм забороняють фліртувати, коли надто спекотно, коли надто холодно, коли їх змушують йти у церкву, ігнор, заздрість. Діва: безлад, відсутність порядку та організованості, обіцянки на вітер, борги, неграмотність, лайка, емоційні сцени на публіці, розкидані речі, лінь.

Терези: коли просять вимкнути музику, коли не прибирають за собаками на вулиці, коли з тваринами погано поводяться, погані стрижки, секс на одну ніч, інтрижки, залежність, поганий тон.

коли просять вимкнути музику, коли не прибирають за собаками на вулиці, коли з тваринами погано поводяться, погані стрижки, секс на одну ніч, інтрижки, залежність, поганий тон. Скорпіон: коханці, які не відчувають оргазм; коли їх змушують ревнувати; коли хтось кращий за них, коли хтось перебирає стравами; плітки, екстрасенси, мода, автохами.

коханці, які не відчувають оргазм; коли їх змушують ревнувати; коли хтось кращий за них, коли хтось перебирає стравами; плітки, екстрасенси, мода, автохами. Стрілець: скарги, натовп, будь-які хвороби, відсутність захоплення подорожами, поради щодо грошей, надто пунктуальні люди, погана поведінка з тваринами, злі люди, а також ті, хто боїться ризикувати.

Козеріг. скарги без причини, коли беруть у борг, невиконані обіцянки, відсутність принципів, надто лояльні батьки, відкрита зубна паста, розбурхана зачіска, метросексуали, лінь, пасивні люди.

скарги без причини, коли беруть у борг, невиконані обіцянки, відсутність принципів, надто лояльні батьки, відкрита зубна паста, розбурхана зачіска, метросексуали, лінь, пасивні люди. Водолій: копання у минулому, нудні люди, плітки, психіатри, теоретики, брудні руки, відсутність лояльності. примітивне мислення, надто великі очікування, ігнор та егоїсти.

копання у минулому, нудні люди, плітки, психіатри, теоретики, брудні руки, відсутність лояльності. примітивне мислення, надто великі очікування, ігнор та егоїсти. Риби: ті, хто гучно сміється, а також намагається довести власну правоту; надто обачні водії, спека, алкоголіки, жорстокість, плаксії, необхідність приймати рішення, безвідповідальність.

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