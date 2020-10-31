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Вчені попередили про шкоду дієтичних напоїв

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Дієтичні напої - фото 1
Дієтичні напої / foodnavigator

Дослідження показало, ризик серцево-судинних захворювань пов'язаний як зі споживанням солодких напоїв, так і з їх "дієтичними" версіями.

Французькі вчені прийшли до висновку, що напої зі штучними підсолоджувачами можуть бути настільки ж небезпечні для серця і судин, як і ті, що містять цукор. Висновки засновані на аналізі стану 104 тисяч людей, спостереження за здоров'ям яких велися протягом десяти років, з 2009 по 2019 рік.

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Фахівці порівняли дані про дієтичні переваги добровольців з випадками інсульту, інфаркту міокарда та інших серцево-судинних захворювань. Як виявилося, ризик зіткнутися з цими небезпечними станами був однаковий серед любителів напоїв зі звичайним цукром і зі штучними підсолоджувачами.

"Наше дослідження припускає, що штучно підсолоджені напої не можуть бути здоровою заміною цукровмісних напоїв", – зазначив один з авторів дослідження Елой Чазелас.

Вчені попередили про шкоду дієтичних напоїв - фото 432921

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Джерело: eurekalert
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