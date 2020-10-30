Найкорисніші продукти для жінок старше 40 років

Серед найкращих продуктів для жінок віком 40 років і старше лікарка-дієтолог Олена Кален виділила в першу чергу ті, що допомагають заповнити запаси гормону естрогену.

У своєму Instagram-акаунті лікар порекомендувала жінкам старше 40 років включати в раціон продукти, що сприяють зниженню ваги і поліпшенню самопочуття в цілому.

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Медик пояснила, що в цьому віці жіночий організм починає інтенсивніше втрачати естроген, гормон, важливий для активних обмінних процесів, емоційної стійкості. Зниження його концентрації веде до характерних проблем: збільшення ваги, швидкої стомлюваності, дратівливості.

Лікарка назвала продукти з високим вмістом естрогену:

яблука,

абрикоси,

гранати,

лляна олія,

бобові,

зелені овочі,

баклажани,

горіхи та насіння гарбуза,

м'ясо птиці,

риба, молюски, устриці і кальмари,

прянощі.

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