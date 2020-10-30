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Найкорисніші продукти для жінок старше 40 років

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Їжа - фото 1
Їжа / allslim

Серед найкращих продуктів для жінок віком 40 років і старше лікарка-дієтолог Олена Кален виділила в першу чергу ті, що допомагають заповнити запаси гормону естрогену.

У своєму Instagram-акаунті лікар порекомендувала жінкам старше 40 років включати в раціон продукти, що сприяють зниженню ваги і поліпшенню самопочуття в цілому.

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Медик пояснила, що в цьому віці жіночий організм починає інтенсивніше втрачати естроген, гормон, важливий для активних обмінних процесів, емоційної стійкості. Зниження його концентрації веде до характерних проблем: збільшення ваги, швидкої стомлюваності, дратівливості.

Лікарка назвала продукти з високим вмістом естрогену:

  • яблука,
  • абрикоси,
  • гранати,
  • лляна олія,
  • бобові,
  • зелені овочі,
  • баклажани,
  • горіхи та насіння гарбуза,
  • м'ясо птиці,
  • риба, молюски, устриці і кальмари,
  • прянощі.
Найкорисніші продукти для жінок старше 40 років - фото 432738

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Джерело: allslim
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