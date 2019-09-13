Вчені показали на фото мозок матері і дитини під час поцілунку

Вченим вдалося створити перший у світі магнітно-резонансний знімок, що показує зв'язок матері і дитини під час поцілунку. На фото зображені нейробіолог Ребека Саксе, яка цілує свого двомісячного сина.

Поцілунок викликає хімічну реакцію в мозку, під час якої відбувається виділення гормону любові і прив'язаності – окситоцину, а також таких гормонів як дофамін, серотонін і вазопресин.

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На знімку видно, що мозок дитини темний і більш гладкий, ніж мозок дорослої людини. Це через те, що у дитини поки менше білої речовини.

Дофамін активізує систему "винагороди мозку", що дозволяє нам відчувати себе добре, а серотонін регулює наш настрій. Вазопресин пов'язує матерів з немовлятами та романтичних партнерів між собою.

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