Психологи розповіли, як жінки вибирають собі чоловіків

Жінки вже не так активно шукають альфа-самців

Нещодавно британські експерти в психології з'ясували, що найважливіше для дівчат при виборі партнера. Ви будете здивовані, адже альфа-самці вже не в тренді!

Представники сильної половини людства, які хочуть добре себе зарекомендувати перед дівчиною, найчастіше інстинктивно проявляють м'які риси характеру – співпереживання, доброту, жалість.

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Водночас чоловіки часто не виявляють або приховують в тіні характеру жорсткість і суворість. Так склалося під час еволюції, тому що жінки віддавали перевагу чоловікам, які можуть не лише розуміти їх і допомагати, а й захищати.

Щоб дізнатися більше інформації, вчені провели експеримент за участю чоловіків-добровольців. Чоловікам потрібно було вибрати один варіант з трьох запропонованих: покарати кривдника панянки, ніяк не діяти або ж дати фінансову допомогу і поспівчувати тому, хто постраждав від несправедливості.

Ці риси характеру допоможуть вам побудувати стосунки

Виявилося, якщо чоловіки бачили, що за їх вибором спостерігали дівчата, вони найчастіше вибирали варіант допомоги у вигляді грошей і співчуття. Дівчата-спостерігачі, у свою чергу, надавали перевагу тим чоловікам, які проявляли співчуття.

На думку вчених, людям властива взаємодія, однак, її складно пояснити з точки зору природного відбору, але можна пояснити особливостями статевого відбору.

Якщо жінки вибирають чоловіків, ґрунтуючись на їх умінні співпереживати та допомагати, ця риса передаватиметься наступним поколінням. Крім того, саме такі якості найкращі для дівчини в першу чергу.

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