Три ознаки того, що ви сексуальніші, аніж думаєте

Низька самооцінка і нескінченні сумніви у своїй привабливості змушують нас бачити в дзеркалі набагато більше недоліків, ніж є насправді.

Якщо ви заходите в приміщення з незнайомими людьми, вони інстинктивно обертаються на вас. Ви володієте привабливістю, яку навколишні буквально "зчитують" з вас, відчувають на відстані. Повірте, цією якістю володіють деякі жінки. Можливо, ви помічаєте, що перехожі мимоволі затримують на вас погляд, зацікавлено розглядаючи ваш одяг, обличчя, фігуру. Це значить, що вам не треба прикидатися і вдавати з себе когось іншого: просто будьте собою.

Вас наслідують. Можливо, ваші подруги або колеги неодноразово переймали ваш стиль, копіювали манікюр і купували такий самий одяг. А може, вони запитували у вас контакти салону краси, де ви робите укладання або назва крему, яким ви користуєтеся.

Коли ви критикуєте свою зовнішність, вас не розуміють. Вам не подобається ваш ніс, сідниці або рідке волосся? І ви нескінченно скаржитеся на це в присутність подруг? Однак вони ніби змовилися і не хочуть погоджуватися з вашими претензіями. Повірте, вони зовсім не намагаються вас заспокоїти, просто ваші недоліки зовсім не критичні і непомітні нікому, крім вас.

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