Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Apple Серіал Кріпосна

Три ознаки того, що ви сексуальніші, аніж думаєте

  • 27
Як визначити свою сексуальність - фото 1
Як визначити свою сексуальність / thoughtnova

Низька самооцінка і нескінченні сумніви у своїй привабливості змушують нас бачити в дзеркалі набагато більше недоліків, ніж є насправді.

Якщо ви заходите в приміщення з незнайомими людьми, вони інстинктивно обертаються на вас. Ви володієте привабливістю, яку навколишні буквально "зчитують" з вас, відчувають на відстані. Повірте, цією якістю володіють деякі жінки. Можливо, ви помічаєте, що перехожі мимоволі затримують на вас погляд, зацікавлено розглядаючи ваш одяг, обличчя, фігуру. Це значить, що вам не треба прикидатися і вдавати з себе когось іншого: просто будьте собою.

Вас наслідують. Можливо, ваші подруги або колеги неодноразово переймали ваш стиль, копіювали манікюр і купували такий самий одяг. А може, вони запитували у вас контакти салону краси, де ви робите укладання або назва крему, яким ви користуєтеся.

Три ознаки того, що ви сексуальніші, аніж думаєте - фото 354173

Коли ви критикуєте свою зовнішність, вас не розуміють. Вам не подобається ваш ніс, сідниці або рідке волосся? І ви нескінченно скаржитеся на це в присутність подруг? Однак вони ніби змовилися і не хочуть погоджуватися з вашими претензіями. Повірте, вони зовсім не намагаються вас заспокоїти, просто ваші недоліки зовсім не критичні і непомітні нікому, крім вас.

Читайте також: Ці поради допоможуть вам не сприймати все близько до серця

Джерело: thoughtnova
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці
  • Вчора, 18:00
  • 429
Говори українською красиво! 10 колоритних слів, які збагатять твою мову
  • 04 вересня, 19:10
  • 2546
Серіал Кріпосна 2 сезон 11, 12 серія: дивитись онлайн драму СТБ
  • Вчора, 20:40
  • 8871
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Психологія