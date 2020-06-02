На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 2 червня
-
- 178
Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 2 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 9:00 вівторка, 2 червня: в Україні виявлено 24 340 випадків коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
Більше новин: Названа кількість пацієнтів із рецидивами коронавірусу
За попередню добу було зафіксовано 328 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 2 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 749 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 60 088 таких повідомлень.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|24 340
|Одужали
|10 078
|Померли
|727
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 410) та в місті Києві (3 071). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|1 029
|
Волинська область
|942
|
Дніпропетровська область
|943
|
Донецька область
|164
|
Житомирська область
|776
|
Закарпатська область
|1 216
|
Запорізька область
|450
|
Івано-Франківська область
|1 442
|
Кіровоградська область
|516
|
Київ
|3 071
|
Київська область
|1 623
|
Львівська область
|1 734
|
Луганська область
|47
|
Миколаївська область
|294
|
Одеська область
|896
|
Полтавська область
|271
|
Рівненська область
|1 823
|
Сумська область
|173
|
Тернопільська область
|1 180
|
Харківська область
|1 105
|
Херсонська область
|178
|
Хмельницька область
|458
|
Чернівецька область
|3 410
|
Черкаська область
|411
|
Чернігівська область
|188
Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 2-06-2020:
|Захворіли
|6 373 345
|Одужали
|2 905 470
|Померли
|377 549
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії, Іспанії та Італії.
До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
16:21Чому акваріумні рибки страждають від депресії
-
16:13Це просте та приємне заняття допомагає побороти мігрень
-
15:53Потужний електричний Ford Bronco розіграють у лотерею: як виграти
-
15:22Ольгу Цибульську розкритикували за вкрай відверту сукню: відео 18+
-
15:13У Британії представили офіційний архів фото часів пандемії коронавірусу
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
14:53Sony перенесла презентацію PlayStation 5 через протести у США
-
14:44Чи дійсний електронний паспорт з додатка ДІЯ при посадці у потяг
-
14:32Названі продукти, які допомагають зберегти пам'ять
-
14:14У Канаді випустили пиво на честь Андрія Шевченка: фотофакт
-
13:41Стало відомо, під яку музику астронавти SpaceX відправилися у космос
-
13:15Блогер показав, як почистити яйце незвичайним способом: корисне відео
-
12:55Це не оптична ілюзія: незвичайні татуювання від мексиканського майстра
-
12:45Дженніфер Еністон продає своє голе фото
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:34Фото дня: як 67 років тому Єлизавета II зійшла на престол і стала королевою
-
12:23Карантин не пошкодував нікого: Леді Гага здивувала фанатів своїм виглядом
-
12:12У Китаї працівників фірми змусили їсти черв'яків за те, що вони не виконали план продажів
-
11:53Красиво, але моторошно: відео з акулою підкорило Reddit
-
11:39Tesla на автопілоті в'їхала у вантажівку: відео моменту зіткнення
-
11:27Сексуальна Rihanna вразила формами у ледь помітній білизні (18+)
-
11:20Холостяк 2020: Макс і Даша розставили всі крапки над "і" в своїх стосунках
-
11:13Кішка з аномальною шерстю здивувала мережу: фото ДО і ПІСЛЯ стрижки
-
10:53Замість інтенсивних тренувань: названо простий спосіб схуднути
-
10:40У смартфонах Pixel з'явилася нова важлива функція оповіщення
-
14:44Чи дійсний електронний паспорт з додатка ДІЯ при посадці у потяг
-
12:34Фото дня: як 67 років тому Єлизавета II зійшла на престол і стала королевою
-
09:26Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 2 червня
-
07:16Погода в Україні 2 червня: у яких областях пройдуть дощі
- 01 червня
-
21:48Було у кожного: дві найпоширеніші помилки у стосунках
-
20:00Нікітюк та Саніна майже не змінились: фото українських зірок в дитинстві
-
18:35Де розташовані камери фотовідеофіксації порушень ПДР: адреси та карта
-
17:21Викрадена принцеса: Руслан і Людмила – дивитись онлайн український мультфільм
-
10:46Послаблення карантину з 1 червня: які обмеження зняли в Україні
-
09:21Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 1 червня
-
07:14Дієтолог розповіла про 7 поширених помилок під час схуднення
- 31 травня
-
21:54Чому жінки симулюють оргазм: науковці відповіли на питання, яке турбує мільйони чоловіків
-
20:00Золота жар-птиця 2020: оголошені переможці престижної музичної премії
-
16:20Дівчина тижня: гаряча стриптизерка та порноактриса Ельза Джин, яка зводить з розуму (18+)
-
13:00Автокінотеатр – новий вид розваг на карантині: плюси і мінуси з власного досвіду
-
11:00Всесвітній день блондинок: ТОП-5 найкращих фільмів про білявок
-
08:14Погода в Україні 31 травня: прогноз на останній день весни
- 30 травня
-
21:23Як відреагував Макс? Переможниця Холостяка оголила пишний бюст у мережі (18+)
-
19:23Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 червня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:22Найкрутіша популярна музика травня: плейлист нових пісень травня
-
12:23Як тривале сидіння за комп'ютером впливає на наше здоров'я
-
09:53Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 30 травня
-
08:13Як збадьоритися за лічені хвилини: поради для тих, хто знову не виспався
- 29 травня
-
20:22Квентін Тарантіно назвав найкращий фільм десятиліття
-
18:00У яких випадках страхова має право відмовитись оплачувати ремонт автомобіля