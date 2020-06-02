Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 2 червня

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 2 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 вівторка, 2 червня: в Україні виявлено 24 340 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 328 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 2 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 749 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 60 088 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 24 340 Одужали 10 078 Померли 727

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 410) та в місті Києві (3 071). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 1 029 Волинська область 942 Дніпропетровська область 943 Донецька область 164 Житомирська область 776 Закарпатська область 1 216 Запорізька область 450 Івано-Франківська область 1 442 Кіровоградська область 516 Київ 3 071 Київська область 1 623 Львівська область 1 734 Луганська область 47 Миколаївська область 294 Одеська область 896 Полтавська область 271 Рівненська область 1 823 Сумська область 173 Тернопільська область 1 180 Харківська область 1 105 Херсонська область 178 Хмельницька область 458 Чернівецька область 3 410 Черкаська область 411 Чернігівська область 188

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 2-06-2020:

Захворіли 6 373 345 Одужали 2 905 470 Померли 377 549 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії, Іспанії та Італії.

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