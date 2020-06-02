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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 2 червня

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Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 2 червня - фото 1

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 2 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 вівторка, 2 червня: в Україні виявлено 24 340 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 2 червня - фото 407569

Більше новин: Названа кількість пацієнтів із рецидивами коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 328 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 2 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 749 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 60 088 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 24 340
Одужали 10 078
Померли 727

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 410) та в місті Києві (3 071). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 1 029

Волинська область

 942

Дніпропетровська область

 943

Донецька область

 164

Житомирська область

 776

Закарпатська область

 1 216

Запорізька область

 450

Івано-Франківська область

 1 442

Кіровоградська область

 516

Київ

 3 071

Київська область

 1 623

Львівська область

 1 734

Луганська область

 47

Миколаївська область

 294

Одеська область

 896

Полтавська область

 271

Рівненська область

 1 823

Сумська область

 173

Тернопільська область

 1 180

Харківська область

 1 105

Херсонська область

 178

Хмельницька область

 458

Чернівецька область

 3 410

Черкаська область

 411

Чернігівська область

 188

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

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Статистика поширення коронавірусу у світі, 2-06-2020:

Захворіли 6 373 345
Одужали 2 905 470
Померли 377 549

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії, Іспанії та Італії.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 2 червня - фото 407152

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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