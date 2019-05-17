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Вчені оцінили настрій усього світу: шокуючі результати

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У світі збільшилася кількість занепокоєних людей - фото 1
У світі збільшилася кількість занепокоєних людей / French Cultural Center

Чи замислювалися ви про те, в якому настрої перебуває світ? Що він відчуває: радість, тривогу, смуток або страх? Відповісти на це запитання спробувало аналітичне агентство Gallup.

Gallup вже другий рік проводить глобальне опитування серед 151 000 людей з 140 країн світу на тему їх основного настрою. Виявилося, що планета Земля – не дуже щасливе місце, і його мешканці з кожним роком все частіше перебувають у смутку, тривозі і гніві.

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В ході інтерв'ю у респондентів запитували, в якому настрої вони були вчора, наприклад, усміхалися чи відчували гнів. Результати опитування 2019 року показали, що всього за один рік кількість тих, хто зазнає гнів, збільшилася на цілих 2%. Також дослідники виявили збільшення кількості людей, які відчувають занепокоєння і смуток.

Радійте дрібницям - фото 328211
Радійте дрібницям

Це погана тенденція, оскільки вже давно відомо, що велика кількість негативних почуттів погано впливає на здоров'я. Зокрема, дослідження пов'язують гнів з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, а хронічне занепокоєння з можливістю розвитку депресії.

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Джерело: gallup
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