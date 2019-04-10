Як мережа відреагувала на перше фото чорної діри в історії людства: меми та жарти

Сьогодні, 10 квітня, астрофізики представили перше зображення горизонту подій чорної діри. Представляємо добірку мемів та жартів, якими користувачі мережі відреагували на історичну подію.

Історичне зображення, над отриманням якого вчені працювали кілька років, стало головною темою дня, яку активно обговорювали в соцмережах. Перше фото чорної діри в історії зустріли сотнями жартів. Так, американський науковий журналіст Майкл Мойєр, наприклад, показав, як виглядають його новинні стрічки в Twitter.

Детальніше тут: Учені зробили перше в історії фото чорної діри: її розміри шокують

What a science journalist's Tweetdeck looks like right now pic.twitter.com/6bJxaOc22r — Michael Moyer (@mmoyr) 10 квітня 2019 р.

Найпопулярніший жарт – про те, що горизонт подій чорної діри нагадує око Саурона з "Володаря кілець".

Також користувачі соцмереж відзначили, що зображення вийшло ніби розфокусованим. Деякі коментатори "підправили" фокус. І ось що з цього вийшло:

The photo of the black hole is blurry, but if you zoom and enhance then you can see its full destructive power pic.twitter.com/c1wPV0vmrC — Mark Doherty (@dohertymark) 10 квітня 2019 р.

used Photoshop's shake reduction filter on the Black Hole photo and was amazed by the result#EHTBlackHole pic.twitter.com/RLBPyuIx3T — Paul Scott Canavan (@abigbat) 10 квітня 2019 р.

Деякі блогери згадали рекламну кампанію смартфона Huawei P30 Pro, де зробили ставку на його "проривний" зум.

Фото черной дыры учёных с мощных телескопов vs фото на Huawei P30 pro в режиме night mode и функцией максимального приближения.



(Почему этот твит пишу я, а не сммщики Huawei, я не знаю pic.twitter.com/yFBl6dWQeb — Сергей Д (@sd0107) 10 квітня 2019 р.

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