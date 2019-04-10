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Як мережа відреагувала на перше фото чорної діри в історії людства: меми та жарти

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Реакція мережі на перше фото чорної діри - фото 1
Реакція мережі на перше фото чорної діри / Twitter

Сьогодні, 10 квітня, астрофізики представили перше зображення горизонту подій чорної діри. Представляємо добірку мемів та жартів, якими користувачі мережі відреагували на історичну подію.

Історичне зображення, над отриманням якого вчені працювали кілька років, стало головною темою дня, яку активно обговорювали в соцмережах. Перше фото чорної діри в історії зустріли сотнями жартів. Так, американський науковий журналіст Майкл Мойєр, наприклад, показав, як виглядають його новинні стрічки в Twitter.

Детальніше тут: Учені зробили перше в історії фото чорної діри: її розміри шокують

Найпопулярніший жарт – про те, що горизонт подій чорної діри нагадує око Саурона з "Володаря кілець".

Також користувачі соцмереж відзначили, що зображення вийшло ніби розфокусованим. Деякі коментатори "підправили" фокус. І ось що з цього вийшло:

Деякі блогери згадали рекламну кампанію смартфона Huawei P30 Pro, де зробили ставку на його "проривний" зум.

Читайте також: Анекдоти про владу: веселі жарти, від яких і смішно, і грішно

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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