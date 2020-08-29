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Вчені назвали ТОП-5 ознак нездорової самокритики

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Самокритика - фото 1
Самокритика / mindful

Самоаналіз – здоровий спосіб спостерігати за власною поведінкою і навчитися долати слабкості і шкідливі звички. Однак самокритика не завжди може бути доречною.

1. Ви звинувачуєте себе у всіх негативних ситуаціях
Відчуваючи, що саме ви несете відповідальність, коли відбуваються погані речі, ви занадто швидко берете всю провину на себе і ігноруєте законні зовнішні чинники.

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2. Злитеся на себе і швидко здаєтеся
Ви ніколи не скажете: хоч у мене і не вийшло цього разу, зате я маю можливість спробувати ще, а просто будете звинувачувати себе в тому, що ви невдаха. Замість того, що б сконцентруватися на поведінці, що викликала проблему, і на тому, як можна поліпшити ситуацію, ви поринете в негативні думки.

3. Часто уникаєте ризиків
Розуміючи, що ви кожен раз зазнаєте невдачі, для вас набагато простіше і безпечніше взагалі нічого не робити.

4. Боїтеся висловлювати свою точку зору
Ви можете вважати себе нудним або недостатньо ерудованим, щоб вести полеміку в якійсь компанії. Дуже важливо не прикидатися, що ви розбираєтеся в темі дискусії, коли насправді, ви знаєте дуже мало.

5. Порівнюєте себе з іншими
У цьому випадку ваша самооцінка залежить від того, як (на вашу думку) інші люди виглядають на вашому тлі. Якщо ви менш ерудовані, менш кваліфіковані, ніж вони, тоді ваша самокритика посилюється і вам постійно може здаватися, що інші завжди кращі за вас.

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Критика

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Джерело: psychologytoday
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