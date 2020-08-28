Три знаки Зодіаку, яких обожнюють усі

Ці знаки Зодіаку дотепні, чарівні, цікаві співрозмовники і наділені приголомшливим почуттям гумору. Вони вміють вислухати і дати слушну пораду. Люди їх просто обожнюють.

Водолій мрійник і авантюрист, якого неможливо не любити. Він завжди готовий до веселощів і пригод. Водолій стає серйозним тільки тоді, коли потрібно дати важливу пораду. Тоді він об'єктивно оцінює ситуацію і видає геніальне рішення. Водолії борці за справедливість. Іноді вони поводяться як божевільні і їх перестають розуміти люди, хоча їх інтелект захоплює кожного. Водолій завжди виконує обіцяне.

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Цар-Лев обожнює нестримно веселитися і обожнює себе. Якщо звикнути до його егоїзму, то його вчинки вам будуть здаватися чарівними і гідними захоплення. Він любить знаки уваги і розуміється на них. Тому сам любить робити царські жести і подарунки. Якщо вам пощастило зацікавити Лева, то романтичнішого закоханого годі й шукати.

Скорпіон є еталоном відданості і вірності. Він не зрадить і не кине друга в біді. Він дуже цінує чужу думку і сам є чудовим оратором. Незалежно від віку поруч з ним всі відчувають себе молодими, завдяки його ​​енергії. Скорпіон чесний і готовий поділитися потаємний, але чужі таємниці не видасть. Їм можна довірити все і не боятися осуду. За це їх люблять.

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