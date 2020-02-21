Чорнобиль 2020: у мережі показали відео з висоти пташиного польоту з рідкісними тваринами

Граційні коні Пржевальського, які зникли у 60-х роках, поселилися у Чорнобильській зоні. Так, в інтернеті опублікували вражаюче відео з цими красенями, яких не так легко втримати в кадрі.

Чорнобильська зона відчуження стала домом для граціозних тварин, які зникли в 60-х роках. Тут живуть коні Пржевальського, вони оселилися в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику. У мережі показали унікальне відео з цими граційними парнокопитними. Ролик опублікували на сторінці організації у Facebook.

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"Знайти коней Пржевальського в зоні відчуження не важко, але утримати в кадрі – мистецтво. Вчені знають, як це об'єднати. Діджиталізація в заповіднику проходить швидкими темпами, адже важко уявити моніторинг 226 тисяч га без дронів і фотопасток", – йдеться у коментарі до відео.

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