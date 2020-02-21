Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Ліга Європи

Чорнобиль 2020: у мережі показали відео з висоти пташиного польоту з рідкісними тваринами

  • 39
Коні Пржевальського в Чорнобилі - фото 1
Коні Пржевальського в Чорнобилі / trv-science

Граційні коні Пржевальського, які зникли у 60-х роках, поселилися у Чорнобильській зоні. Так, в інтернеті опублікували вражаюче відео з цими красенями, яких не так легко втримати в кадрі.

Чорнобильська зона відчуження стала домом для граціозних тварин, які зникли в 60-х роках. Тут живуть коні Пржевальського, вони оселилися в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику. У мережі показали унікальне відео з цими граційними парнокопитними. Ролик опублікували на сторінці організації у Facebook.

До теми: У Чорнобилі на фото потрапили унікальні тварини

"Знайти коней Пржевальського в зоні відчуження не важко, але утримати в кадрі – мистецтво. Вчені знають, як це об'єднати. Діджиталізація в заповіднику проходить швидкими темпами, адже важко уявити моніторинг 226 тисяч га без дронів і фотопасток", – йдеться у коментарі до відео.

Читайте також: У мережі показали занедбане село в Чорнобильській зоні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення 2020: усі фіналісти
  • 17 лютого, 16:00
  • 272
Найкращі пісні тижня: плейлист популярної музики для гарного настрою
  • 16 лютого, 11:57
  • 612
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2112279
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна