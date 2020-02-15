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Сонік би плакав: у Лондоні встановлюють паби для їжаків

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Так у Лондоні хочуть допомагати маленьким їжакам - фото 1
Так у Лондоні хочуть допомагати маленьким їжакам

Лондонська пивоварня Camden Town запустила ініціативу "Паби для їжачків". Проєкт був реалізований у партнерстві з Британською суспільством захисту їжаків.

Невеликі коробки, які виглядають як симпатичні мініатюрні паби, можна встановити у себе в саду. Взимку їжаки зможуть там впадати у сплячку, а в літній період розмноження вирощувати потомство.

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Також на користь товариства захисту їжаків буде передана частина грошей з продажу нового лагера The Camden Town, який називається Hibernation Hells.

Сонік би плакав: у Лондоні встановлюють паби для їжаків - фото 386160

Сонік би плакав: у Лондоні встановлюють паби для їжаків - фото 386161

Сонік би плакав: у Лондоні встановлюють паби для їжаків - фото 386162

Ми дуже вдячні пивоварні Camden Town за підтримку їжаків їх прекрасним лагером Hibernation Hells. За останній 20 років популяція їжаків зменшилася вдвічі у сільській місцевості та на третину – в межах міста, тому будь-яка допомога тільки вітається, – заявив представник Британського товариства захисту їжаків.

Вартість пабу для їжаків – 50 фунтів.

Стосовно ж Соніка, то фільм "Їжак Сонік" уже в українському прокаті. Рекомендуємо сходити не лише фанатам героя шалено популярної комп'ютерної гри, а й тим, кому подобається Джим Керрі.

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Джерело: Fundraising
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