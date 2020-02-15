Сонік би плакав: у Лондоні встановлюють паби для їжаків

Лондонська пивоварня Camden Town запустила ініціативу "Паби для їжачків". Проєкт був реалізований у партнерстві з Британською суспільством захисту їжаків.

Невеликі коробки, які виглядають як симпатичні мініатюрні паби, можна встановити у себе в саду. Взимку їжаки зможуть там впадати у сплячку, а в літній період розмноження вирощувати потомство.

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Також на користь товариства захисту їжаків буде передана частина грошей з продажу нового лагера The Camden Town, який називається Hibernation Hells.

Ми дуже вдячні пивоварні Camden Town за підтримку їжаків їх прекрасним лагером Hibernation Hells. За останній 20 років популяція їжаків зменшилася вдвічі у сільській місцевості та на третину – в межах міста, тому будь-яка допомога тільки вітається, – заявив представник Британського товариства захисту їжаків.

Вартість пабу для їжаків – 50 фунтів.

Стосовно ж Соніка, то фільм "Їжак Сонік" уже в українському прокаті. Рекомендуємо сходити не лише фанатам героя шалено популярної комп'ютерної гри, а й тим, кому подобається Джим Керрі.

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