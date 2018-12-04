Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Х-фактор

Вчені назвали головного ворога схуднення

  • 24
Будь-яка дієта здатна ефективно боротися із зайвою вагою - фото 1
Будь-яка дієта здатна ефективно боротися із зайвою вагою / Harvard Health - Harvard University

Фахівці дізналися, що звести нанівець ефект будь-якої дієти може алкоголь.

Вчені проаналізували дані 4 000 людей, які боролися із зайвою вагою. Вчені дійшли висновку, що навіть невеликі "зриви" в утриманні від алкоголю повністю знищують ефект від дієти.

І ще: Ефективне схуднення за тиждень на 5 кг: вправи і дієти

За даними дослідження, будь-яка дієта, запропонована дієтологом, здатна ефективно боротися із зайвою вагою. Але головним правилом схуднення є повна відмова від алкоголю. Вчені наголошують, що на короткочасну корекцію ваги алкоголь має мінімальний вплив. А ось тривале вживання спиртних напоїв завдає шкоди фігурі і здатності її відновлення.

Як прибрати надокучливі боки та живіт сьогодні цікавить багатьох жінок. Як швидко позбавитися від живота і за короткі терміни стати володаркою звабливої фігури розповідає Радіо МАКСИМУМ.

Читайте також: Як натренувати гарні ноги в домашніх умовах

Джерело: eurekalert
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вірші про зиму: красиві українські поезії для дітей і дорослих
  • 01 грудня, 09:23
  • 637
Подарунки на День Святого Миколая 2018 для дітей: найкращі ідеї
  • Вчора, 12:10
  • 749
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 853081
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Алкоголь