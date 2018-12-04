Вчені назвали головного ворога схуднення

Фахівці дізналися, що звести нанівець ефект будь-якої дієти може алкоголь.

Вчені проаналізували дані 4 000 людей, які боролися із зайвою вагою. Вчені дійшли висновку, що навіть невеликі "зриви" в утриманні від алкоголю повністю знищують ефект від дієти.

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За даними дослідження, будь-яка дієта, запропонована дієтологом, здатна ефективно боротися із зайвою вагою. Але головним правилом схуднення є повна відмова від алкоголю. Вчені наголошують, що на короткочасну корекцію ваги алкоголь має мінімальний вплив. А ось тривале вживання спиртних напоїв завдає шкоди фігурі і здатності її відновлення.

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