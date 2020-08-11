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Вчені навчилися видаляти з пам'яті погані спогади

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Спогади - фото 1
Спогади / medicalxpress

Італійські вчені заявляють, що навчилися стирати нав'язливі неприємні спогади за допомогою транкраніальної магнітної стимуляції (ТМС) мозку.

При ТМС різними магнітними сигналами, що породжують імпульси електрики, регулюють активність нейронних ланцюжків в різних областях головного мозку.

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Вчені вивчали реконсолідації пам'яті, процес, при якому мозок час від часу "витягує" спогади з довготривалої пам'яті, і тим самим підкріплює їх. Вони припустили, що спогад в момент його відтворення можна змінити, і розробили методику впливу на ту ділянку префронтальної кори мозку, який відповідає за пам'ять з негативом.

Випробування проводилися на 100 добровольцях. Їм влаштували "неприємний спогад", показували звичайні фото, і при цьому час від часу боляче били струмом. На другий день у них відроджували пам'ять про негативний досвід, показуючи ті ж фото. У момент, коли доброволець бачив "хворобливий" знімок, впливали на нього ТМС. Таким чином впливаючи на нейронні зв'язки, відповідальні за консолідацію поганих спогадів. На третій день їм показували ті ж фото: як з'ясувалося, стимуляція кори позбавила піддослідних від страху, хоча вони не забули події минулої доби.

Вчені навчилися видаляти з пам'яті погані спогади - фото 420097

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Джерело: medicalxpress
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