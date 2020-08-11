Вчені навчилися видаляти з пам'яті погані спогади

Італійські вчені заявляють, що навчилися стирати нав'язливі неприємні спогади за допомогою транкраніальної магнітної стимуляції (ТМС) мозку.

При ТМС різними магнітними сигналами, що породжують імпульси електрики, регулюють активність нейронних ланцюжків в різних областях головного мозку.

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Вчені вивчали реконсолідації пам'яті, процес, при якому мозок час від часу "витягує" спогади з довготривалої пам'яті, і тим самим підкріплює їх. Вони припустили, що спогад в момент його відтворення можна змінити, і розробили методику впливу на ту ділянку префронтальної кори мозку, який відповідає за пам'ять з негативом.

Випробування проводилися на 100 добровольцях. Їм влаштували "неприємний спогад", показували звичайні фото, і при цьому час від часу боляче били струмом. На другий день у них відроджували пам'ять про негативний досвід, показуючи ті ж фото. У момент, коли доброволець бачив "хворобливий" знімок, впливали на нього ТМС. Таким чином впливаючи на нейронні зв'язки, відповідальні за консолідацію поганих спогадів. На третій день їм показували ті ж фото: як з'ясувалося, стимуляція кори позбавила піддослідних від страху, хоча вони не забули події минулої доби.

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