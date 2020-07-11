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Вчені кажуть про ріст екстремальних посух у світі

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Ліси - фото 1
Ліси / eurekalert

Міжнародна група вчених склала американський атлас посух. Для цього фахівці проаналізували дані річних кілець дерев за останні 600 років і зіставили їх з даними про вологість ґрунту в Південній Америці.

Вчені виявили, що з середини XX століття в Південній Америці відбувається безпрецедентне поширення інтенсивних посух, що чергуються з незвично вологими періодами.

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Новий атлас враховує дані по Аргентині, Чилі, Уругваю, Парагваю, здебільшого Болівії, Південної Бразилії та Перу.

Дослідження деревних кілець, ширина яких відображає щорічні зміни рівня вологості ґрунту, дозволило з'ясувати, що з 1930 року спостерігається неухильне зростання посух на території Південної Америки. Причому починаючи з 1960-х їх частота ще більше збільшилася. Руйнівні посухи відзначені в 1968-1969, 1976-1977 і 1996-1997 роках. Наразі найсильнішої засухою охоплена територія Чилі та Західної Аргентини. Водночас на південному сході континенту спостерігаються більш рясні опади.

Вчені кажуть про ріст екстремальних посух у світі - фото 415217

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Джерело: eurekalert
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