Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Носач, квока, риба-крапля: ТОП–10 тварин, яких ви не бачили, а тепер не зможете забути

  • 12
фотофакт: цікаві та дивні тварини - фото 1
фотофакт: цікаві та дивні тварини

Це неймовірні представники фауни, а ще ці тварини на межі вимирання. Вони настільки унікальні, що людська фантазія не здатна їх створити, на це спроможна лише природа. Зробили для вас підбірку 10 незвичних видів, які під загрозою повного зникнення. Помилуйтеся ними, поки є такий шанс!

Риба-крапля

Носач, квока, риба-крапля: ТОП–10 тварин, яких ви не бачили, а тепер не зможете забути - фото 414502

Це глибоководна риба, яка стала інтернет-мемом. Її можна зустріти біля Австралії та Тасманії. На жаль, рибалки виловлюють їх разом з морськими делікатесами та викидають, що призводить до скорочення популяції. Поки що про рибу-краплю ми знаємо мало, але їх популяції відновлюється дуже повільно.

І ще: Як в зоопарках зважують тварин: кумедна фотодобірка

Бірманська кирпата мавпа

Носач, квока, риба-крапля: ТОП–10 тварин, яких ви не бачили, а тепер не зможете забути - фото 414503

Ця мавпа мешкає лише в північній Бірмі, а про її існування дізналися лише 10 років тому. Цей вид приматів налічує пару сотень представників і вважається найбільш рідкісним серед приматів.

Тюлень-хохлач

Носач, квока, риба-крапля: ТОП–10 тварин, яких ви не бачили, а тепер не зможете забути - фото 414504

Цей тюлень на вигляд незрозумілий, адже має шкірно-носовий мішок на голові. Його він роздуває до 30 см у висоту через хвилювання або лють.

Велика м'якотіла черепаха

Носач, квока, риба-крапля: ТОП–10 тварин, яких ви не бачили, а тепер не зможете забути - фото 414505

У цієї черепахи вигляд скоріше слимака, адже панцир м'який та вкритий шкірою. А ще представники цього виду мають невеличкий хобот і мешкають у південній частині Папуа-Нової Гвінеї та на півдні Іріан-Джаї в Індонезії.

Канчиль

Носач, квока, риба-крапля: ТОП–10 тварин, яких ви не бачили, а тепер не зможете забути - фото 414506

Це мишачий олень, який важить не більше 2,5 кілограми. Його вважають найменшим парнокопитним на Землі. Живе ця тварина у лісах Південно-Східної Азії.

Носач

Носач, квока, риба-крапля: ТОП–10 тварин, яких ви не бачили, а тепер не зможете забути - фото 414508

Ця мавпа має випуклий живіт та випуклий ніс розміром до 18 сантиметрів. Представники цього виду приматів живуть у тропічних лісах на острові Борнео.

Сіфака

Носач, квока, риба-крапля: ТОП–10 тварин, яких ви не бачили, а тепер не зможете забути - фото 414507

Цей вид лемурів живе лише на острові Мадагаскар. Сіфаки абсолютно нешкідливі та беззахисні, що призвело їхній вид до катастрофічного зниження популяції.

Сайгак

Носач, квока, риба-крапля: ТОП–10 тварин, яких ви не бачили, а тепер не зможете забути - фото 414511

Це парнокопитне з виду антилоп, яке на вигляд нагадує скорше якусь суміш різних тварин. Самці ще мають довгі роги, за якими полюють браконьєри та використовують у фармакології.

Вакіта

Носач, квока, риба-крапля: ТОП–10 тварин, яких ви не бачили, а тепер не зможете забути - фото 414510

Вакіта або каліфорнійська морська свиня – найрідкісніший морський ссавець на планеті. Спеціалісти налічили всього лише 12 представників цього виду.

Квока

Носач, квока, риба-крапля: ТОП–10 тварин, яких ви не бачили, а тепер не зможете забути - фото 414509

Ця тваринка відома серед інтернет-користувачів як наймиліша істота у світі. По суті це маленький представник сімейства кенгурових, який живе на південному заході Австралії.

До теми: Домашні улюбленці і дзеркало: кумедні фото для гарного настрою

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Здаю круті місця: Притула розкрив ідеальний маршрут для мандрів Заходом України
  • 03 липня, 15:05
  • 400
Дівчина тижня: відверта фітнес-модель Яніта Янчева, яка заводить своїми формами (18+)
  • 05 липня, 17:47
  • 991
Гороскоп на цей тиждень 6 – 12 липня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 05 липня, 14:27
  • 471
Загрузка...
Новини