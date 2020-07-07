Носач, квока, риба-крапля: ТОП–10 тварин, яких ви не бачили, а тепер не зможете забути

Це неймовірні представники фауни, а ще ці тварини на межі вимирання. Вони настільки унікальні, що людська фантазія не здатна їх створити, на це спроможна лише природа. Зробили для вас підбірку 10 незвичних видів, які під загрозою повного зникнення. Помилуйтеся ними, поки є такий шанс!

Риба-крапля

Це глибоководна риба, яка стала інтернет-мемом. Її можна зустріти біля Австралії та Тасманії. На жаль, рибалки виловлюють їх разом з морськими делікатесами та викидають, що призводить до скорочення популяції. Поки що про рибу-краплю ми знаємо мало, але їх популяції відновлюється дуже повільно.

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Бірманська кирпата мавпа

Ця мавпа мешкає лише в північній Бірмі, а про її існування дізналися лише 10 років тому. Цей вид приматів налічує пару сотень представників і вважається найбільш рідкісним серед приматів.

Тюлень-хохлач

Цей тюлень на вигляд незрозумілий, адже має шкірно-носовий мішок на голові. Його він роздуває до 30 см у висоту через хвилювання або лють.

Велика м'якотіла черепаха

У цієї черепахи вигляд скоріше слимака, адже панцир м'який та вкритий шкірою. А ще представники цього виду мають невеличкий хобот і мешкають у південній частині Папуа-Нової Гвінеї та на півдні Іріан-Джаї в Індонезії.

Канчиль

Це мишачий олень, який важить не більше 2,5 кілограми. Його вважають найменшим парнокопитним на Землі. Живе ця тварина у лісах Південно-Східної Азії.

Носач

Ця мавпа має випуклий живіт та випуклий ніс розміром до 18 сантиметрів. Представники цього виду приматів живуть у тропічних лісах на острові Борнео.

Сіфака

Цей вид лемурів живе лише на острові Мадагаскар. Сіфаки абсолютно нешкідливі та беззахисні, що призвело їхній вид до катастрофічного зниження популяції.

Сайгак

Це парнокопитне з виду антилоп, яке на вигляд нагадує скорше якусь суміш різних тварин. Самці ще мають довгі роги, за якими полюють браконьєри та використовують у фармакології.

Вакіта

Вакіта або каліфорнійська морська свиня – найрідкісніший морський ссавець на планеті. Спеціалісти налічили всього лише 12 представників цього виду.

Квока

Ця тваринка відома серед інтернет-користувачів як наймиліша істота у світі. По суті це маленький представник сімейства кенгурових, який живе на південному заході Австралії.

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