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Цвітіння Чорного моря показали з космосу

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Цвітіння Чорного моря - фото 1
Цвітіння Чорного моря / golos

Дослідження північно-західної частини моря за допомогою апаратів Sentinel-3A і Sentinel-3B показало, що рівень цвітіння досягає пікових значень. Про це повідомила пресслужба Національного центру управління та випробувань космічних засобів.

З отриманих даних видно, що найбільша концентрація рослин зафіксована у Лебедівці, Курортному, Затоці, Білгород-Дністровському, Очакові, Південному, Станіславі, Очаківському, Голій Пристані, Лазурному.

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"Індикатором забруднення води і кількості біомаси фітопланктону обраний хлорофіл-а, який дозволяє оцінити інтенсивність цвітіння водоростей у водоймищах", – відзначили в центрі.

Найзабрудненіша вода зараз в озерах Сасик, Шагани, Алібей і Дністровському лимані, Дніпровському, Тендрівській і Джарилгацькій затоках. Відзначається, що узбережжя Одеси має середній рівень забруднення.

Дослідження проводилися з 28 червня по 1 липня 2020 року.

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Джерело: youtube
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