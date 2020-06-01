Вчені: епідемія COVID-19 в Україні згасає

Тенденція повільного згасання епідемії коронавірусу намітилася в Україні з кінця травня. Про це йдеться в дослідженні Світового центру даних Геоінформатика.

Фаза щоденного зростання захворюваності відзначалася на початку березня і наприкінці квітня, далі протягом другої половини квітня і у травні проходила фаза стабілізації на рівні 400-500 нових інфікованих за день, за винятком окремих сплесків, які не впливали на загальну тенденцію.

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Тривалість другої фази епідемії пояснюється низьким рівнем дотримання карантину: піша і автомобільна мобільність українців в 1,5-3 рази перевищувала показники найбільш уражених хворобою країн Європи. На найближчі шість днів вчені припускають лінійний, повільно-спадний характер епідемії в Україні з рівнем 300-450 нових інфікованих в день на тлі окремих сплесків.

Дослідження вказують на початок переходу України до фази повільного згасання епідемії з кінця травня і на початку червня. Прогнозується, що цей процес триватиме до кінця червня. Щоденна кількість інфікованих буде стійко нижчою за тих, хто вже видужали.

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