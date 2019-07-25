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Медики створили імплант, який може надовго захистити від ВІЛ

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Медики створили імплант, який може надовго захистити від ВІЛ - фото 1
Медики створили імплант, який може надовго захистити від ВІЛ / newsone

Фармацевтична компанія Merck розробила новий імплант, який забезпечує захист від ВІЛ тривалістю до року. Він призначається для людей з високим ризиком зараження вірусом.

Сьогодні люди з високим ризиком зараження ВІЛ можуть вибрати щоденне лікування, так звану профілактику до контакту (PrEP). Це може перешкодити їм заразитися вірусом – зовсім не так, як щоденні протизаплідні таблетки можуть запобігти вагітності.

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Але точно так само, як у деяких людей виникають проблеми, коли вони забувають приймати протизаплідні таблетки кожен день, є шанс, що людина може забути постійно приймати PrEP, що робить ці ліки менш ефективним.

Медики створили імплант, який може надовго захистити від ВІЛ - фото 343492

Міжнародна біофармацевтична компанія Merck вважає, що вона знайшла вирішення цієї проблеми: імплант, який поставляє ліки для профілактики ВІЛ на рік, поступово усуваючи потребу в щоденних таблетках.

ВІЛ-імплантат Merck не надто відрізняється від імплантату для контрацепції – він розміром із сірник і розташовується під шкірою в передпліччя людини.

Компанія оголосила результати першого етапу дослідження імпланта, заявивши, що він "добре переноситься" і ефективний для доставки ліків для профілактики ВІЛ. Хоча у випробуванні брали участь всього 12 осіб і тривало воно всього 12 тижнів, Merck заявив в прес-релізі, що результати "обнадіюють".

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Джерело: sciencealert
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