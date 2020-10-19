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Вчені довели, що саме це вино корисне для зубів

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Вино - фото 1
Вино / decanter

Наука виявила, що поліфеноли у вині дійсно можуть захистити ваші ясна і зуби від шкідливих бактерій, які, як відомо, викликають карієс, гінгівіт та інші проблеми, що руйнують ідеальну усмішку.

Дослідники перевірили вплив двох поліфенолів, що містяться в червоному вині, на бактерії, які прилипають до зубів і ясен і викликають зубний наліт, карієс і захворювання пародонту. Вчені виявили, що два поліфеноли вина знижують здатність бактерій прилипати до клітин порожнини рота.

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Це означає, що поліфеноли, що містяться у вині, буквально впливають на шкідливі мікроби в роті, поки ви насолоджуєтеся кожним ковтком.

Стоматологи також охоче погоджуються з такими висновками: "Ми вже знаємо, що поліфеноли є хорошим джерелом антиоксидантів, що містяться в таких продуктах і напоях, як чорниця і червоне вино. Хоча ми зазвичай рекомендуємо уникати червоного вина через його високу кислотність, ці поліфеноли насправді можуть допомогти протистояти бактеріям і запаленням, пов'язаним із захворюванням ясен".

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Джерело: decanter
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