Три корисних сніданки на кожен день: версія вчених

Дієтологи проаналізували дослідження вчених різних країн і склали свій рейтинг найкращих продуктів для сніданку.

Яйця у будь-якому вигляді. Куряче яйце містить до 14% денної норми білка, великий запас необхідних амінокислот, без яких неможливе нормальне функціонування організму. А ще основні вітаміни і мінерали, а також антиоксиданти, які допомагають від багатьох хвороб. На сніданок можна відварити яйця круто або приготувати, наприклад, яйця Бенедикт або омлет.

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Мюслі. Так, готові мюслі – не найкорисніша штука на світі. Щоб отримати від них максимум користі, їх можна приготувати самостійно. Для цього потрібно замочити у воді або молоці пластівці, а коли вони набухнуть, просто додати в них свіжих ягід, фруктів, жменю горіхів і ложку меду або варення.

Сир. Сир з тих продуктів, які хороші в будь-якому вигляді. З нього можна робити сирники, запіканки або їсти просто так з медом, фруктами або сухофруктами. А якщо збити сир в блендері з улюбленими фруктами і ягодами, то вийде класний сирний мус.

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