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Вчені дослідили пацієнта в Китаї, який п'янів без алкоголю
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27-річний чоловік в Китаї постійно мав високий рівень алкоголю в крові без споживання спиртного. Щоб сп'яніти, китайцеві було достатньо фруктового соку і солодощів.
Щоб отримати високий вміст алкоголю в крові близько 400 міліграмів на децилітр, більшості з нас потрібно було б випити як мінімум дюжину чарок міцного алкоголю. Але цьому пацієнтові був потрібний тільки "хороший запас фруктового соку і кілька пластин вуглеводів".
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Це рідкісне захворювання, відоме як синдром авто-пивоварні, і випадок цього пацієнта може допомогти пояснити пошкодження печінки, яке відбувається, коли кишкові бактерії перетворюють макарони або інші вуглеводи в алкоголь.
"Спочатку ми думали, що це через дріжджі, але результати тесту для цього пацієнта були негативними. Препарат проти дріжджів також не працював, тому ми підозрювали, що його хвороба може бути викликана чимось іншим", – говорить педіатр Цзин Юань.
Дослідники вивчили зразки калу пацієнта, взяті в різний час, і з'ясували, що в момент найбільшого сп'яніння 18,8% бактерій в зразку становили мікроби під назвою Klebsiella pneumoniae. Їхня концентрація перевищувала норму в 900 разів.
Взагалі, бактерії K. pneumoniae є досить поширеним типом кишкових мікробів. Проте штами, виділені зі зразків калу пацієнта, могли виробляти в чотири-шість разів більше алкоголю, ніж штами, виявлені у здорових людей. Команда успішно ізолювала штами бактерії, які були не просто толерантні до алкоголю, але могли генерувати його в значних кількостях з присутністю і відсутністю кисню.
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