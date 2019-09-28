Чи втомлюється мозок під час фізичних тренувань?

Група французьких учених перевірила, чи можуть спортивні тренування втомити головний мозок.

У дослідженні взяли участь 37 тріатлоністів, які мали або тренуватися в звичайному режимі, або збільшити навантаження на 40%.

І ще: Всього 24 хвилини: найпростіший спосіб продовжити життя

Експеримент тривав три тижні. Весь цей час вчені спостерігали за поведінкою добровольців, а також пропонували оцінити втому і пройти тести. Також проводилася магнітно-резонансна томографія мозку.

Як виявилося, надмірні навантаження були пов'язані з розумовою втомою. Крім суб'єктивної оцінки добровольців, на це вказувало зниження активності в префронтальній корі, частині головного мозку, яка залучена до планування складної когнітивної поведінки і до процесу прийняття рішень. "Перевантажені" спортсмени також діяли більш імпульсивно і воліли негайну винагороду, замість більшої, але відстроченої нагороди.

Дослідження показує зв'язок між розумовими і фізичними зусиллями: і ті й інші вимагають когнітивного контролю. Це передбачає, що важливо контролювати рівень втоми, щоб запобігти прийняттю необдуманих рішень.

Читайте також: Всього три речі, від яких ви маєте відмовитися, щоб схуднути