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Вболівальник захопився святкуванням перемоги своєї команди і дістав пеніс прямо на трибуні

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Вболівальник захопився святкуванням перемоги своєї команди і дістав пеніс прямо на трибуні - фото 1

Вболівальник "Ньюкасла" так перехвилювався під час святкування перемоги своєї команди, що дістав свій пеніс зі штанів. Дивіться, як все було.

Так, команда "Ньюкасл" отримала перемогу над "Оксфорд Юнайтед" (3:2) в четвертому раунді Кубка Англії завдяки шикарному голу Алена Сен-Максима на 116-й хвилині зустрічі. А уболівальник переможної команди так зрадів забитому м'ячу, що дістав свій член зі штанів прямо на трибуні. Кадри неналежної поведінки потрапили в пряму трансляцію на ТБ. На них видно, що фанат трясе своїм чоловічим достоїнством на адресу суперника.

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Вболівальник захопився святкуванням перемоги своєї команди і дістав пеніс прямо на трибуні - фото 384205
Вболівальник захопився святкуванням перемоги своєї команди і дістав пеніс прямо на трибуні - фото 384204
Вболівальник захопився святкуванням перемоги своєї команди і дістав пеніс прямо на трибуні - фото 384206

Цікаво, що незвичайне святкування помітив і сам автор переможного м'яча. Пізніше він пожартував над фанатом, назвавши це "вертолітним святкуванням" і прикріпив до повідомлення відомий мем.

"Ньюкасл" вперше за 15 років пробився в п'ятий раунд Кубка Англії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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