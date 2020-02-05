Вболівальник захопився святкуванням перемоги своєї команди і дістав пеніс прямо на трибуні

Вболівальник "Ньюкасла" так перехвилювався під час святкування перемоги своєї команди, що дістав свій пеніс зі штанів. Дивіться, як все було.

Так, команда "Ньюкасл" отримала перемогу над "Оксфорд Юнайтед" (3:2) в четвертому раунді Кубка Англії завдяки шикарному голу Алена Сен-Максима на 116-й хвилині зустрічі. А уболівальник переможної команди так зрадів забитому м'ячу, що дістав свій член зі штанів прямо на трибуні. Кадри неналежної поведінки потрапили в пряму трансляцію на ТБ. На них видно, що фанат трясе своїм чоловічим достоїнством на адресу суперника.

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Цікаво, що незвичайне святкування помітив і сам автор переможного м'яча. Пізніше він пожартував над фанатом, назвавши це "вертолітним святкуванням" і прикріпив до повідомлення відомий мем.

Me after seeing the helicopter celebration pic.twitter.com/PU1PYRJuL4 — Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) February 4, 2020

"Ньюкасл" вперше за 15 років пробився в п'ятий раунд Кубка Англії.

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