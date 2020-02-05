Нова оптична ілюзія перетворила домашнього вихованця у моторошного "мутанта": фотофакт

Оптична ілюзія, що перетворила домашнього улюбленця в "мутанта", спантеличила користувачів мережі. Знімок опублікував користувач Reddit, але пізніше був вилучений модераторами платформи.

На фото зображена тварина, мордочка якої нагадує одночасно свиню, козла і пса. Деякі користувачі припустили що це козеня-мутант, які часто народжуються в Індії. Інші побачили наполовину козу і наполовину собаку. Треті відзначили схожість з Людведсвином – персонажем мультсеріалу Південний парк.

До теми: Кішка у куртці: користувачів мережі розвеселила нова оптична ілюзія

Виявилося, що на фото знятий пес, який повернув голову, а його вухо трохи загнулося. Це створило ілюзію свинячого рила. Також незвично складені лапи собаки нагадують копита кози.

Читайте також: Мережу розвеселив найсуворіший пес у світі: кумедні фото